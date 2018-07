Von Thorsten Eisenhofer

Ladenburg. Zehn Stunden hat es gerade einmal gedauert, bis die 1650 Startplätze für den Römerman am Samstag in Ladenburg - das Rennen über die olympische Distanz beginnt um 14 Uhr - weg waren. So schnell war das in der Vergangenheit noch nie gegangen, im Vorjahr hatte das Einschreiben rund vier Tage gedauert. "

Das war schon sensationell", sagt Wettkampfleiter Jürgen Hilberath, zugleich auch Geschäftsführer des BASF Triathlon-Cups Rhein-Neckar, dessen zweite von vier Stationen der Römerman in Ladenburg ist.

Hilberath führt das große Interesse an dem Rennen auf den weiter anhaltenden Triathlon-Boom zurück. "Der Boom ebbt zwar langsam ab, ist aber weiterhin noch ansteigend", sagt er. In Ladenburg, so Hilberath, hätte man auch 2500 Startplätze vergeben können. Das wollte man aber nicht, um nicht die Gefahr von Staus auf der Strecke zu produzieren. Hilberath: "Qualität geht uns vor Quantität."

Für die Qualität im Rennen sollen wieder einige bekannte Namen sorgen - vor allem im Männerrennen. Mit dabei ist Florian Angert aus Weinheim (Team Erdinger Alkoholfrei), der vor rund zwei Wochen den Ironman 70.3 im schwedischen Jönköping gewonnen hat. Angert siegte bereits in den vergangenen beiden Jahren in Ladenburg und könnte den dritten Sieg in Serie schaffen.

Sein größter Konkurrent dürfte wohl Markus Rolli sein. Rolli belegte in diesem Jahr den fünften Platz beim gut besetzten Ironman 70.3 im Kraichgau. Er hätte schon im Vorjahr in Ladenburg Angert gefährden können, erwischte aber einen schlechten Tag. Dass er Angert schlagen kann, zeigte er eine Woche später beim HeidelbergMan, wo er vor Angert siegte.

Mit einem guten Tag könnten auch Malte Plappert aus Heidelberg, Julian Erhardt, der Zweite der Cup-Gesamtwertung des Vorjahres hinter Angert, oder Martin Diebold aus Karlsruhe in den Kampf um den Sieg eingreifen. Diebold belegte beim Serien-Auftakt in Mußbach Rang drei (Erhardt war Zweiter).

Er ist der ehemalige Physiotherapeut von Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle (der auch ein Kind des Triathlon-Cups ist und diesen viermal gewann), war mit diesem in den vergangenen Jahren viel unterwegs und hat in diesem Jahr die Cup-Gesamtwertung im Fokus seiner sportlichen Ambitionen.

Bei den Frauen musste Simone Hofmann (TSV Amiticia Viernheim) am Donnerstag ihren geplanten Start verletzungsbedingt absagen. Die Favoritinnen auf den Sieg sind daher wohl Katharina Wolff, Jenny Schulz, die Ladenburg-Zweite des Vorjahres, und Karoline Brüstle.

Brüstle trainiert bei Philipp Seipp, dem Coach der Heidelbergerin Laura Philipp. Außenseiterchancen dürften Anne Reischmann und Doreen Simon haben, die Erste und Zweite von Mußbach.

Sollte am Samstagnachmittag Gewittergefahr bestehen, sind die Organisatoren gerüstet. Dann gibt es einen Duathlon. Die 1,8 Kilometer Schwimmen zu Beginn würden zugunsten eines 4,6 Kilometer-Laufes entfallen, sich - wie auch beim Triathlon - 41 Rad- und zehn Lauf-Kilometer anschließen. "Das ist das Worst Case Szenario. Wir sind dafür gerüstet, aber noch relativ entspannt", sagt Jürgen Hilberath.