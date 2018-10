Von Eric Schmidt

Sinsheim. Die Spannung steigt. Wer macht bei der RNZ-Sportlerwahl 2018 das Rennen? Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben es in der Hand. Um vorbereitet zu sein auf Ihre Wahlentscheidung - hier ein kleiner Leitfaden.

Seit wann gibt es die RNZ-Sportlerwahl? Die Sportlerwahl in diesem Jahr ist die 19. ihrer Art. 2001 fand die Wahl rückwirkend für das Jahr 2000 zum ersten Mal statt - nach einer Idee des damaligen RNZ-Redaktionsleiters Wolfgang Kächele und des damaligen Sportredakteurs Harald Mutschler, die zusammen mit den Verantwortlichen des Sportkreises ein entsprechendes Konzept ausarbeiteten. Das Konzept ist bis heute lebendig und eine klassische "Win-win"-Geschichte für alle Beteiligten. Für die Sportler, die für ihre außergewöhnlichen Leistungen belohnt und ausgezeichnet werden; für die Leser, die beim Mitmachen lukrative Preise gewinnen können; und auch für die RNZ, deren Ausgaben an Sportlerwahl-Tagen besonders gerne gelesen werden. Der Einzelverkauf der Zeitung steigt spürbar an.

Die Kandidaten Sportlerinnen Amelie Burkert (Gewichtheben) Melissa Friedrich (Tischtennis) Salome Hermann (Sitzvolleyball) Julia Schertlen (Schießen) Eleonora Tissen (Rollkunstlauf) Olivia Tzschach (Leichtathletik) Sportler Edwin Baitinger (Karate) Jürgen Dörtzbach (Schießen) Luis Himmelstein (Leichtathletik) Hilmar Leuck (Schießen) Felix Mairhofer (Leichtathletik) Adrian Zoller (Rollkunstlauf) Mannschaft U20 Bad Raps (Ultimate Frisbee) A-Junioren VfB Eppingen (Fußball) Petra Lessmann/Alexander Hick (Tanzen) KKS Reihen (Bogenschießen) TTC Reihen (Tischtennis) U18 TV Waibstadt (Faustball)

Wer bestimmt, welche Sportlerinnen und Sportler für die Wahl nominiert werden? Eine Jury, die aus den Fachleuten des Sportkreises und der Sinsheimer RNZ-Redaktion bestehen. Bei einem Arbeitstreffen werden die einzelnen Leistungen gesichtet und gewichtet. Einer der Grundsätze ist, möglichst viele Sportarten abzubilden - was in diesem Jahr besonders in der Konkurrenz der Frauen und bei den Mannschaften gelungen ist. Bisweilen gibt es auch Härtefälle in den Entscheidungen der Jury. Stolz sind die "Macher", dass auch eine Olympiasiegerin zu den Titelträgerinnen der Sportlerwahl gehört: Carina Bär. Die Ruderin aus Bad Rappenau-Babstadt holte 2016 mit dem deutschen Doppelvierer Gold in Rio.

Wie wird gewählt? Zum einen mit den nebenstehenden Coupons aus den RNZ-Ausgaben von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und heute. Zum anderen online über www.sportwahl.rnz.de. Das Online-Voting gibt es seit 2015 und erfreut sich vor allem bei der jüngeren Klientel großer Beliebtheit. Die Stimmen aus Print und Online werden zu einer Gesamtpunktzahl addiert. Was die Stimmzettel aus der Zeitung betrifft, so kommen nur Original-Coupons in die Wertung. Kopien und Faxe sind ungültig. Der Vorstand des Sportkreises bittet darum, "fair" abzustimmen, den Stimmzettel komplett auszufüllen und auf das taktische Wählen nur eines Kandidaten zu verzichten. Einsendeschluss ist Montag, 5. November, die Wahl im Internet endet am Montag, 5. November, 22 Uhr.

Unterscheidet sich das Abstimmungsverhalten im Print von dem im Internet? Ja, tatsächlich. Die Ergebnisse im Online-Voting unterscheiden sich von den Resultaten im Print zum Teil erheblich. Ohne die Abstimmung im Internet hätte es in den vergangenen Jahren meist andere Sieger, andere Zweit- und Drittplatzierte gegeben.

Wann findet der Ehrungsabend für die Sportlerwahl 2018 statt? Am Donnerstag, 15. November, 18.30 Uhr, steigt für geladene Gäste die Proklamation in Reichartshausen. Dort wird mit einer Fahnenübergabe bekannt gegeben, wer 2019 Gastgeber sein wird. 2001 fanden gleich zwei Sportlerwahlabende in einem Jahr statt: im Januar für die Sportler des Jahres 2000 und kurz vor Weihnachten für die Sportler des Jahres 2001.

