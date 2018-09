Von Achim Wittich

Mannheim. Am 11. März endet für die Adler Mannheim mit dem Spiel in Straubing die viel zu lange Hauptrunde, in der alle Mannschaften der Deutschen Eishockey Liga (DEL) insgesamt 52 Pflichtbegegnungen absolvieren müssen. Viermal tritt die Mannschaft von Trainer Harold Kreis noch in der SAP Arena an, dreimal werden die Reiseutensilien eingepackt.

Ab sofort wieder "mittendrin, anstatt nur dabei", ist Christoph Ullmann. Der ehemalige Kölner Hai kann den Blau-Weiß-Roten nach seiner Schambeinverletzung und einer wochenlangen Pause wieder wichtige Impulse auf der Mittelstürmerposition verleihen. Einmal ganz abgesehen von seinen hervorragenden Qualitäten beim Bully. "Er steht voll im Training", berichtet Kreis, der den Tatendrang des Centers kaum bremsen kann. Leidtragender von Ullmanns Rückkehr ist zunächst einmal Richard Gelke. Das 19-jährige Talent war während der Auszeit von Ullmann von den Heilbronner Falken in die Eishockey-Beletage aufgerückt und machte dabei einen vorbildlichen Job. "Ein guter Junge, der sehr lernwillig ist und sehr verantwortungsvoll spielt", lobt Kreis das Greenhorn.

Der Adler-Chef wird am Freitag Abend (19.30 Uhr) gegen Iserlohn die Sturmreihen neu ordnen, und - wie fast immer - im Tor auf Freddy Brathwaite setzen. "F und F", so laute die Besetzung an diesem Wochenende im Kasten, verkündet Kreis und muss schmunzeln, als der gewiefte Kollege von "Bild" darauf verweist, dass damit auch ein gewisser Felix Brückmann gemeint sein könnte. Doch schon lange ist klar, dass Mannheims Hockey-Ikone aus Winnipeg klar den Altmeister aus seinem Heimatland favorisiert. Ein hartes Geduldsspiel für Brückmann, der jedoch nicht aufbegehrt.

Überhaupt ziehen die Adler in dieser Spielzeit wieder an einem Strang, lassen sich auch durch Rückschläge wie dem unnötigen 2:3 n.V. gegen Düsseldorf nicht aus dem Konzept bringen. Postwendend kam beim 3:1 in Wolfsburg die richtige Reaktion. Folglich ist der Tabellendritte gegen die Iserlohner deutlich favorisiert, auch wenn in den bisherigen drei Spielen 2011/12 erst ein 5:4 n.V.-Erfolg bei den Roosters gelang. "Sie werden uns nichts schenken", weiß Kämpfernatur Ronny Arendt, dass sich die "Hühnchen" am Abend beim Kampf um einen Pre-Playoff-Platz zerreißen werden.

Gleiches gilt für die Adler erst recht am Sonntag. Beim Klassiker in Berlin (19.05 Uhr) geht es höchstwahrscheinlich mit einer Intensität zur Sache, mit der auch die K.o.-Spiele bestritten werden. Im Hockey-Dome von Tomas Martinec in Käfertal, Bad Kreuznacher Straße 36, kann das Gastspiel der Mannheimer in der Bundeshauptstadt auf einer Großbildleinwand verfolgt werden.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Adler - Iserlohn Roosters; Sonntag, 19.05 Uhr: Eisbären Berlin - Adler (Live auf Sky).