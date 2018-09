Heidelberg. (nb) Zum letzten Mal in diesem Jahr bitten die Zweitliga-Basketballer des USC Heidelberg im Olympiastützpunkt zum Tanz. Zur gewohnten Zeit (Sonntag, 17 Uhr) empfängt das Team von Trainer Uwe Sauer die Crailsheim Merlins. Gegen die ambitionierten "Zauberer" will man sich unbedingt mit einem Sieg vom Heimpublikum in die Weihnachtspause verabschieden, wenngleich "die Favoritenrolle klar verteilt ist", sagt USC-Manager Matthias Lautenschläger und erinnert sich an frühere Duelle mit dem kommenden Gegner: "Das waren immer recht enge Kisten, aber Crailsheim ist deutlich stärker besetzt als in den Vorjahren."

Mit einer Bilanz von acht Siegen und vier Niederlagen steht das Team um die beiden überragenden US-Amerikaner Darryl Webb und Mark Hill dort, wo der USC hin will - auf Tabellenplatz vier. Bezüglich ihrer Zielsetzung kochen die Merlins-Verantwortlichen noch auf Sparflamme, wer einen solchen Kader zusammenstellt, der will aber um den Aufstieg mitspielen", zeigt sich Lautenschläger beeindruckt.

Zudem werden die Merlins mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch an den Neckar reisen. In der Vorwoche glaubte man das Heimspiel gegen Chemnitz bereits gewonnen zu haben, musste aber durch einen späten "Dreier" doch noch in die Verlängerung - und gab das Spiel aus der Hand. Lautenschläger: "Ich hätte mich wohler gefühlt, wenn sie gewonnen hätten. Diese Niederlage wollen sie jetzt natürlich ausmerzen."

Beim USC selbst gilt es, an den Erfolg vom letzten Wochenende anzuknüpfen. Ob die Trendwende durch den Sieg gegen schwächelnde Saar-Pfalz Braves geschafft ist, ist fraglich. Zumindest gelang es beim 98:81 endlich wieder, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung Akzente zu setzen. Der Stimmung innerhalb der Mannschaft wird das Erfolgserlebnis jedenfalls gut getan haben. Genauso wie die Einladung der Rhein-Neckar-Löwen zum Spiel gegen Großwallstadt, der das Team am Mittwochabend geschlossen gefolgt war.

Auf wen Uwe Sauer gegen Crailsheim zurückgreifen kann, ist unklar. Oliver Komarek fällt wegen einer starken Erkältung wohl aus, auch Björn Schoo konnte aufgrund einer Hüftprellung erst gestern Abend wieder trainieren. "Wenn beide Großen ausfallen, wir das natürlich schwer", sagt Sauer und nimmt Ersatzmann Jerrell Williams in die Pflicht: "Er muss einfach besser spielen, keine Frage." Schließlich wollen sich die Neckar-Riesen unbedingt auf einem Playoff-Platz festbeißen.

Pro A-Liga Herren, Sonntag, 17 Uhr: USC Heidelberg - Crailsheim Merlins (OSP, Im Neuenheimer Feld 710).