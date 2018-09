Von Rainer Kundel

Mannheim. Yannick Seidenberg hat seinem Schwager Michael Waginger frühe Ferien beschert und Christoph Ullmann ("Am Mittwoch machen wir alles klar") nicht zu viel versprochen: Die Mannheimer Adler stehen nach einem überzeugenden 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) - Sieg gegen den ERC Ingolstadt zum achten Mal im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft und reisen zu Spiel eins am Sonntag (14.30 Uhr) zum Titelträger Eisbären Berlin, der gestern Abend ebenfalls den dritten Sieg in der best-of-five-Serie gegen die Straubing Tigers errang.

Mit tollem Offensiv-Eishockey und zwei optimal herausgespielten Überzahltreffern legten die Adler früh zwei Treffer vor und demonstrierten den seit Ostermontag aufmüpfig selbstbewussten Panthern, wer die Herrschaft im "Ufo" hat. Zunächst brachte Chris Lee (4.) mit einem "Hammertor" nach Querpass von Lehoux von der blauen Linie seine Farben in Führung, bei der zweiten Strafzeit gegen die Oberbayern legte Ken Magowan aus dem Slot heraus nach Ullmanns Vorarbeit nach. Auch bei gleicher Personalstärke diktierten die Mannheimer das Spiel. Nach dem Motto "Jede Scheibe aufs Tor" spielten sie sich druckvoll weitere Möglichkeiten heraus, sodass das 2:1 durch einen Hinterhalts-Schuss von Hambly (19.) eher aus heiterem Himmel fiel. Beruhigend deshalb, dass 47 Sekunden später Kapitän Marcus Kink einen Abpraller vor Gordon aus dem Gewühl zum 3:1 über die Torlinie arbeitete.

Unbeeindruckt vom zwei-Tore-Rückstand kamen die Cracks von Rich Chernomaz aus der Kabine und rissen für zehn Minuten das Geschehen an sich. Von Reul nicht energisch genug attackiert, fälschte Girard (23.) eine Greilinger-Hereingabe zum Anschlusstor ab. Es dauerte eine Weile, ehe Mauer und Ullmann für Entlastung sorgten. Schließlich war es Kunstschütze Yanick Lehoux, der traf, als die Adler ein Tor dringend brauchten. Der Rechtsschütze zimmerte in der 33.Minute von der linken Seite aus extrem spitzem Winkel den Puck ins Dreieck der entfernten Torecke. Vor der zweiten Pause spannten die Adler ihren Anhang nochmals auf die Folter, als sie sich bei eigener Überzahl ein Tor einfingen, dem die Schiedsrichter nach Ansicht der Videobilder jedoch die Anerkennung versagten, weil Brathwaites Gehäuse zuvor aus der Verankerung geschoben wurde. Früh im Schlussabschnitt profitierten die Kreis-Schützlinge vom Videobeweis, als die Scheibe vom Schläger des davon geeilten Ken Magowan (6. Playoff-Tor) aufs Gehäuse kam, wobei Gordon sich das Spielgerät selbst über die Linie wischte.

ERC-Coach Chernomaz blieb nach dieser Szene nur noch ein resignierendes Abwinken. Wie entfesselt legte Marcus Kink (49.) in Anwesenheit seines aus Garmisch angereisten Vaters Schorsch nach Traumpass von Frank Mauer zum 6:2 nach, was für die Nordwestkurve das Zeichen für lang gezogene "Finale-oho"-Rufe war. Basis für den nur kurze Zeit gefährdeten dritten Sieg war erneut die größere Disziplin - nur zwei Strafminuten in einem Playoff-Match sind eine Rarität. Bei der Ehrenrunde ließen die Anhänger neben dem famosen Keeper Freddy Brathwaite vor allem Marcus Kink hochleben. Der Kapitän will es vor dem Finale der Liga-Schwergewichte wissen: "Wir bereit und zu allem fähig..."

Adler Mannheim-ERC Ingolstadt 6:2 (3:1,1:1, 2:0) - Tore: 1:0 Lee (4.), 2:0 Magowan (8.), 2:1 Hambly (19.), 3:1 Kink (20.), 3:2 Girard (23.), 4:2 Lehoux (33.), 5:2 Magowan (42.), 6:2 Kink (49.) - Zuschauer: 11.168 - Schiedsrichter: Jablukov (Berlin), Brill (Zweibrücken) - Strafminuten: 2/10.