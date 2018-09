Von Nikolas Beck

Heidelberg. Der zweite Sieg im neuen Jahr, die makellose Rückrunden-Bilanz, Tabellenplatz vier - Uwe Sauer, Chefcoach des USC Heidelberg hatte wahrlich Gründe genug, den 94:76-Triumph seiner Basketballer über Jena in vollen Zügen auszukosten. Während des Trainergesprächs gratulierte Gästecoach Georg Eichler seinem Kollegen auch noch zu einem "vollkommen verdienten Heidelberger Sieg" und musste offen einräumen, seine Mannschaft habe "zu wenig Antworten" auf das USC-Spiel gehabt. Spätestens dann hätte sich normalerweise wohl die sonst so ernste Miene Sauers aufgelockert. Am Sonntagabend aber nicht.

Der 48-Jährige Basketball-Lehrer war angefressen. "Die einzige Mannschaft, die heute ohne Struktur gespielt hat, war Jena", konnte sich Sauer nicht verkneifen. Deutliche Worte, die ihm im Olympiastützpunkt niemand verdenken konnte. Schließlich musste man das, was der Gegner im Vorbericht auf seiner Internetseite veröffentlicht hatte, als Affront gegen Sauer betrachten. Die "Wissenschaftler" würden wissen, "dass im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar am Sonntag ein Gegner auf sie wartet, der unbeständig und wenig strukturiert agiert", steht dort geschrieben - Liebesgrüße aus Jena, die in Heidelberg keinesfalls unbemerkt blieben. "Das ist einfach nicht in Ordnung. Es wäre etwas anderes, würde man sagen, bei uns gehe es auf und ab. So ist es aber eine direkte Kritik an uns und vor allem an mir als Trainer", erklärte Sauer.

Nach der Partie muss allerdings die Frage gestellt werden, ob die Gäste sich damit einen Gefallen getan hatten. Sauer hatte seine Schützlinge mit den Giftpfeilen der Konkurrenz konfrontiert - und die erhoffte Reaktion heraus gekitzelt. "Das ist von der Persönlichkeit eines Spielers abhängig. Ich lasse mich von so etwas eigentlich nicht reizen", sagte Kapitän Janis Heindel: "Ich bin mir aber sicher, dass das einige unserer Jungs nochmal gepusht hat."

Mit der gewissen Portion Extra-Motivation waren die Neckar-Riesen von Beginn an gewillt, Jena eines Besseren zu belehren. Den kleinen Vorsprung nach dem ersten Viertel (21:18) bauten die Hausherren kontinuierlich aus, führten zwischenzeitlich bereits mit 23 Zählern.

Fünf der neun USC-Akteure punkteten zweistellig, keiner spielte weniger als zehn Minuten. Christian von Fintel und Heindel gaben jeweils über 20 Minuten lang vor allem defensiv Vollgas. In der Offensive bekamen die üblichen Topscorer Sanijay Watts (20 Punkte) und Charlie Burgess (14) erneut kräftig Unterstützung von der Bank. Kai Barth und Jerrell Williams steuerten 37 Zähler zu einem unterm Strich nie wirklich gefährdeten Heimsieg bei. "Wir brauchen auch eine gewisse Leistung von der Bank. Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich starte, oder ähnlich viele Minuten von der Bank spiele", sieht sich Barth in der Pflicht und den USC "auf einem guten Weg." Und Uwe Sauer? "Ich denke, wir haben die richtige Antwort gegeben." Wer zuletzt lacht, lacht eben immer noch am besten ...