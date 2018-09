Von Nikolas Beck

Heidelberg. Beim USC Heidelberg wollte man nichts dem Zufall überlassen. Vor dem letzten Spiel des Jahres, für Manager Matthias Lautenschläger eine "Weichenstellung", hätte die Vorbereitung auf Gegner Erdgas Ehingen/Urspringschule nicht intensiver sein können. Trainer Uwe Sauer, Co-Trainer Ron Merriwether und Lautenschläger hatten sich am Donnerstag nach Ehingen aufgemacht, um zu beobachten, wie die ProA-Rivalen den Tabellenführer Mitteldeutscher BC auseinander nahmen. Noch auf der Anreise wurde im Bus das Spiel der Schwaben auf DVD erneut analysiert und deren Stärken wie Schwächen der eigenen Mannschaft vor Augen geführt. Man wusste, was auf einen zukommen würde - geholfen hat es nichts.

Mit 81:90 (37:49) unterlagen die Sauer-Schützlinge am Samstagabend. Mit einer Niederlage - der siebten in 14 Hinrunden-Spielen - verabschiedet sich der USC in die Pause. "Die Vorgabe war, von Beginn an mit dem gleichen Energielevel aufzutreten, wie Ehingen", erklärte Sauer: "Das Enttäuschende ist, dass uns genau das nicht gelungen ist."

Von Beginn an bestimmten die Gastgeber das Geschehen. Garrett Mitchell Williamson erzielte den ersten Korb der Partie zum 2:0 für Ehingen - eine Führung, die der USC über die gesamten 40 Minuten nicht mehr ausgleichen konnte. "Wir haben den Kampf nicht angenommen. Wir wollten mit dem Säbel zwischen den Zähnen aufs Parkett, stattdessen hatten wir Wattebäusche in den Händen", ärgerte sich Lautenschläger.

Was am Samstag misslang, war beim USC während der Hinrunde häufiger zu beobachten. Nicht immer gelang es an einem Strang zu ziehen, als Team aufzutreten - eigene Interessen dem Erfolg unterzuordnen. "Jeder muss sich hinterfragen, überlegen, was er selbst dafür tun kann, um als Mannschaft erfolgreich Basketball zu spielen", fordert Sauer von seinen Spielern während der Urlaubszeit. Jetzt "schleppe man eine solche Niederlage im letzten Spiel mit sich rum", zeigt sich Sauer enttäuscht: "Zumindest geht das mir so, ob es bei allen so ist, daran habe ich teilweise meine Zweifel."

Dass ein Sieg beim heimstarken Aufsteiger kein Selbstläufer werden würde, war allen klar. Die Verantwortlichen ärgern sich weniger über das Ergebnis, als über die Tatsache, dass man sich vom Gegner den Schneid abkaufen ließ. Sauer: "Ob wir die Vorgaben nicht umsetzen konnten, oder wollten, sei mal dahingestellt."

So muss der USC die Weihnachtszeit auf dem neunten Platz verbringen - außerhalb der Playoff-Ränge. "Wir haben eine gute Truppe und gute Spieler. Schaffen wir es im neuen Jahr, konstant als Team aufzutreten, dann sind wir gut", blickt Sauer optimistisch in die nahe Zukunft: "Gelingt uns das nicht, plätschert die Saison ähnlich vor sich hin, wie das in der Vergangenheit in Heidelberg war. Dafür bin ich aber selbst zu ehrgeizig..."

Stenogramm: 5:0 (2.), 11:3 (4.), 21:15 (8.), 26:18 (1. Viertel), 30:20 (12.), 36:26 (15.), 47:31 (18.), 49:37 (Halbzeit), 56:39 (23.), 58:49 (25.), 65:55 (28.), 69:60 (3. Viertel), 75:60 (33.), 77:68 (35.), 83:73 (38.), 90:81 (Endstand).

Ehingen: Büchert 22, Bright 13 (4 Dreier), Williamson 13, Matthews 10 (2), Creekmore 10, Calvin 8, Vargas 6, Jahn 6, Müller 2, Richter.

Heidelberg: Watts 17, Schoo 13, Williams 13 (1), Heindel 9 (1), Sargent 8 (1), Burgess 8 (1), Barth 6, Zipser 5, Komarek 2.