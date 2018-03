Walldorf. (bz) Der Start in die Rückrunde war mit zwei Siegen erfolgreich. Jetzt gilt es nachzulegen für den Fußball-Oberligist FC-Astoria Walldorf. Am Sonntag gastiert der FSV Hollenbach im FC-Astoria-Stadion. Bei einem Sieg könnte man den FSV überholen und auf den siebten Rang klettern. "Ich habe das Hinspiel gesehen und da war Hollenbach sehr stark", warnt FCA-Trainer Guido Streichsbier, "wir wollen natürlich einen Sieg, denn damit bekommen wir wieder mehr Selbstvertrauen, das wir noch brauchen können."

Walldorf scheint sich gefangen zu haben in dieser sehr schwierigen Saison. Das unterstreicht auch der erste Auswärtserfolg, der am Wochenende in Reutlingen (2:1) eingefahren wurde. Eine große Verstärkung zudem ist Nico Hillenbrand, der seit September mittrainiert und nun seine ersten beiden Pflichtspiele für den FCA absolviert hat. "Nico hat jeweils ein hohes Laufpensum abgespult", ist Streichsbier zufrieden mit dem Debüt des Mittelfeldmannes, "natürlich fehlt ihm noch ein wenig Spielpraxis, aber er wird sich noch ordentlich steigern."

In den Trainingseinheiten in Walldorf herrscht wieder Hochbetrieb. Nach und nach kehren die Verletzten zurück. Michael Stickel und Christian Grassel können alles mitmachen und Manuel Kaufmann steigert sich nach seiner Kreuzbandverletzung von Woche zu Woche. Ein Einsatz käme für die Drei allerdings noch zu früh.

Der VfR Mannheim schwächelt zurzeit ein wenig. Nur ein Punkt aus den letzten beiden Partien wurde geholt, zumal es sich um Abstiegskandidaten gehandelt hatte (Spielberg, Bahlingen). Gegen den 1. FC Normannia Gmünd wollen die VfRler in die Erfolgsspur zurückkehren. Anpfiff im Rhein-Neckar-Stadion ist am Samstag um 15 Uhr.

"Wir haben als Aufsteiger erst die zweite Niederlage kassiert", ordnet VfR-Trainer Kenan Kocak den Auftritt in Bahlingen realistisch ein, fordert aber, "dass wir uns gegen Gmünd wieder auf unsere Stärken besinnen, die uns in der Vorrunde ausgemacht haben." Weiterhin schmerzlich vermisst wird Torjäger Kaan Erdogdu. In zwei bis drei Wochen soll der 14-Tore-Mann wieder mit von der Partie sein. Vidakovic und Mühlbauer sind angeschlagen, Bashiru Gambo fällt mit einem Muskelfaserriss im Hüftbeuger definitiv aus.

Neben dem VfR haben auch der SSV Ulm und der FC Nöttingen noch berechtigte Hoffnungen auf den ersten Platz. Der SpVgg Neckarelz hilft nach der klaren 2:5-Niederlage gegen Nöttingen vom letzten Samstag nur eine Siegesserie, soll es mit der Meisterschaft noch was werden. Diese soll am Samstag beim FC Villingen (Anpfiff, 15 Uhr) ihren Anfang nehmen.