Von Nikolas Beck

Heidelberg. Versteht noch jemand diesen USC? Nicht nur die knapp 30-köpfige Fangemeinde, die Heidelbergs beste Basketballer auf ihre Dienstreise nach Kirchheim/Teck begleitet hatten, trauten am Samstagabend ihren Augen nicht. Knapp zwei Minuten waren noch zu spielen, die Schützlinge von Trainer Uwe Sauer mit sieben Zählern in Front. Da stimmten die Heidelberger auf der Tribüne den "Auswärtssieg, Auswärtssieg"-Schlachtruf an. "Das war schon cool", erinnert sich Sauer.

Freilich war den Protagonisten auf der Bank klar, dass diese Partie noch lange nicht entschieden war. "Aber scheinbar waren sich unsere Fans nach diesem Spielverlauf ziemlich sicher, dass es klappen würde", sagt Sauer.

Mit 94:82 (49:41) triumphierten die Gäste bei den Kirchheim Knights. Einmal mehr gelang es den "Riesen vom Neckar" aufzuzeigen, zu was man eigentlich im Stande ist. "Die Mannschaft hat die Vorgaben einfach von Anfang bis Ende gut umgesetzt", war Sauer zufrieden. Des Trainers simple Erfolgsformel: Häufig mit einer Zonenverteidigung agieren, mit einer Halbfeldpresse den Druck erhöhen und selbst die Größenvorteile am Brett ausnutzen. "Es könnte so einfach sein", durften Sauer und Assistent Ron Merriwheter von draußen feststellen.

Beim Ex-Rekordmeister weiß man in dieser Saison eben nie, was am Ende herauskommen wird. Alles ist möglich auf der Berg und Talfahrt des USC. Ganz bittere Pillen musste man in dieser Saison schon genauso schlucken, wie makellose Galaauftritte bejubelt wurden. Diesmal erwischten die Heidelberger Korbjäger mal wieder Sahnetag.

Und der war so ganz und gar nicht zu erwarten. Schließlich traf man auf einen Gegner, der in zehn Heimspielen zuvor nur einmal nicht gewinnen konnte und als Tabellendritter in der Pro A ganz oben mitmischt. Von sechs ausstehenden Spielen würde man vier gewinnen müssen, um doch noch in die Playoffs einzuziehen, hatte man sich beim USC im Vorfeld ausgerechnet. "Wir dachten, dass ein Sieg in Kirchheim wohl am schwersten werden würde", erklärt USC-Manager Matthias Lautenschläger. Drum schonte man nicht nur Kapitän Janis Heindel (Rücken) sondern verzichtete auch auf einen Einsatz von "Aushilfs-Profi" Tobias Stoll. Umso beeindruckender, wie sich die verbliebenen Sieben mit nur einem etatmäßigen Spielmacher, zum Sieg warfen.

Hinterher hätte die Stimmung in der Kabine nicht ausgelassener sein können. "Die Jungs haben sich erst einmal selbst applaudiert", berichtet Sauer, der gar nicht mehr viel ergänzen wollte. Nur das, was in der 38. Minute passiert war, konnte der 49-Jährige nicht unkommentiert stehen lassen: Die Gastgeber waren auf vier Punkte herangekommen, der USC im Angriff, die Schussuhr kurz vor Ablauf - und der Ball in den Händen von Center Björn Schoo. "Ich habe die Uhr gesehen und einfach abgedrückt", berichtet der Routinier von seinem ersten "Dreier" der Saison, der von den Kollegen später mit stehenden Ovationen bejubelt wurde.

Schoo gelang einfach alles: 27 Punkte, 14 Rebounds, fünf Vorlagen und 45 Effektivitätspunkte standen am Ende im beeindruckenden Arbeitszeugnis. "Björn war unglaublich", war Lautenschläger begeistert.

Einfach unglaublich, dieser USC ...

Stenogramm: 10:11 (5.), 25:24 (1. Viertel), 33:40 (16.), 49:41 (Halbzeit), 50:63 (25.), 59:70 (3. Viertel), 72:79 (36.), 82:94 (Endstand)

VfL Kirchheim Knights: Uskoski 31 (1 Dreier), Brooks 18 (3), Menck 8 (2), Tomasevic 8 (2), Griffin 6, Adeberg 5, Smith 3, B. Bekteshi 3, Schneider, Maier.

USC Heidelberg: Schoo 27 (1), Sargent 25 (5), Watts 17, Williams 16, Barth 6, Zipser 3 (1), von Fintel.