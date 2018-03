Von Jürgen Schmidt

Neckarelz. Auf seiner heutigen Dienstreise zum Europäischen Parlament nach Straßburg legt der Christdemokrat Dr. Thomas Ulmer einen Zwischenstopp in Karlsruhe ein. Der Europaabgeordnete ist auch Präsident des Fußball-Oberligisten SpVgg Neckarelz und wird persönlich am letzten Tag der Anmeldefrist die Unterlagen für die Regionalliga-Zulassung beim Badischen Fußballverband abgeben. Vorsorglich, wie er ausdrücklich betonte. Die Stadt Mosbach sagte für die baulichen Veränderungen am Elzstadion ihre Unterstützung zu, auch sportliche werde man, sollte es soweit kommen, die gestellten Aufgabe stemmen.

Dass die SpVgg Neckarelz überhaupt noch an die Regionalliga denken darf, verdankt sie ihrem Einwechselspieler Christian Schäfer, der zwei Minuten vor dem Ende der Partie gegen die abstiegsbedrohte Normannia Gmünd den 2:1-Siegtreffer erzielte. In einer intensiv geführten Partie drohte lange Zeit das frühe Ende der SpVgg-Träume.

Nachdem die Hausherren in der ersten Hälfte reihenweise gut herausgespielte Chancen nicht verwerten konnten und Normannia Gmünd in der 55. Minute durch Patrick Fabers Kopfball in Führung ging, schienen sich die vielen ausgelassenen Möglichkeiten zu rächen, zumal Denis Bindnagel kurz nach dem Führungstreffer nur mit letzter Entschlossenheit einen zweiten Treffer der Gäste verhinderte.

Doch die Spielvereinigung erhöhte anschließend den Druck, ließ nicht locker und nachdem die Stürmer nicht trafen, führte der Weitschuss von Außenverteidiger Marcel Throm in der 72. Minute zum überfälligen 1:1-Ausgleich. Und da das Glück häufig auf der Seite des Tüchtigen steht, gelang dem eingewechselten Christian Schäfer der 2:1-Siegtreffer, der sein Team weiter im Meisterschaftsrennen hält. "Das war ein Sieg des Willens", atmete Trainer Peter Hogen nach dem Abpfiff erst einmal tief durch. Was ihm allerdings überhaupt nicht gefallen hat, war der fahrlässige Umgang mit den Chancen. "Der letzte Ball kam nicht an, das müssen wir schnell wieder abstellen."

Die Neckarelzer Heimspiel-Trilogie endet am kommenden Samstag gegen den Offenburger FV. Mit einem Sieg im heimischen Stadion will man nicht nur den Platz in der Spitzengruppe verteidigen, sondern auch Selbstvertrauen für das anstehende Pokal-Halbfinale am 24. April gegen den Fast-Zweitligisten SV Sandhausen tanken.

Neckarelz: Hickel - M. Throm, Waldecker, Beyazal (67. Rechner), Galm, Kiermeier, Haas, B. Schäfer (46. Gerstle), Weber, Bindnagel, Schneckenberger (78. C. Schäfer)

Gmünd: Gruca, Fröhlich (33. Catizone), Seskir, Faber, Gmünder, Molinari, Glück, Molner (25. Moro), Wagner, Göhl, Alex.

Schiedsrichter: Lehmann (Seitingen); Zuschauer: 290; Tore: 0:1 Faber (55.), 1:1 M. Throm (72.), 2:1 C. Schäfer (88.).