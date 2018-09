Von Nikolas Beck

Heidelberg. Ungewöhnlich früh treibt man bei den Zweitliga-Basketballern des USC Heidelberg in diesem Jahr die Personalplanungen voran. Nach den Verpflichtungen des Engländers Tony Garbelotto als Cheftrainer sowie seines Assistenten Carl Mbassa haben nun auch die ersten Spieler ihre Verträge unterzeichnet. Oliver Komarek, Christian von Fintel und der US-Amerikaner Clint Sargent werden auch in der kommenden Saison für den USC auf dem Parkett stehen.

Besonders hinter der Personalie Komarek waren in den vergangenen Monaten einige Fragezeichen gestanden. Ein achtes Jahr beim USC des dienstältesten Heidelbergers war nach einer enttäuschenden Vorrunde fraglicher denn je. Seine Punktausbeute war auf durchschnittlich neun Zähler in 17 Minuten Einsatzzeit gesunken. Der einstige Leader hatte zuletzt meist nur noch eine Reservistenrolle inne. "Ich war offen für alles, habe auch mit anderen Vereinen gesprochen", räumt Komarek ein: "Aber der USC war immer mein erster Ansprechpartner gewesen."

Und dort schenkt man dem 2,10 m-Mann auch weiterhin das Vertrauen: "Er ist einfach hier in der Region verwurzelt und auch nach außen hin nach wie vor ein Teil des USC-Gesichts", sagt USC-Manager Matthias Lautenschläger. Sportlich muss von Komarek aber wieder mehr kommen, das haben ihm die Verantwortlichen mitgeteilt - und das weiß Oli selbst am besten. Selbstkritisch gibt sich der 25-Jährige dieser Tage, spricht davon "kein leichtes Jahr" gehabt zu haben und sucht die Gründe dafür nicht bei anderen: "Ich bin nicht topfit in die letzte Saison gegangen, das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Das muss in diesem Jahr anders werden."

Seit vier Wochen arbeitet Komarek bereits zwei Mal täglich individuell mit USC-Athletiktrainer Manuel Ruep an seiner Fitness. "Die Vorbereitung auf die Vorbereitung", nennt es Komarek. Lautenschläger: "Oli brennt auf die neue Saison. Wir glauben, dass er es besser kann und das will er allen zeigen." Coach Garbelotto war von der Weiterbeschäftigung Komareks überzeugt, nachdem er Videomaterial begutachtet hatte. Gestern traf der Engländer in Heidelberg ein machte sich einen ersten persönlichen Eindruck von seiner Nummer 33.

Christian von Fintel dürfte auf den ersten Blick noch besser in Garbelottos Anforderungsprofil gepasst haben. Schließlich hatte der 43-Jährige gegenüber der RNZ erklärt, eine kompromisslose Verteidigung spielen zu lassen: "Ich mag keine Spieler, die nicht auch in der Defensive jederzeit 100 Prozent Einsatz zeigen." Für von Fintel wird es in seinem zweiten USC-Jahr im Kampf um mehr Spielanteile vor allem darum gehen, auch im Angriff mehr Akzente zu setzen. Zunächst wird der 22-Jährige aber wohl die Rolle des "Back Up" übernehmen.

"Ich bin mir sicher, dass wir einen ganz anderen Clint Sargent erleben werden", kündigt Lautenschläger an. Der Distanz-Experten wirkte nach einem ansprechenden Start gegen Rundenende gehemmt. Sein Rookie-Jahr nach dem College fernab von der Familie schien Sargent zuzusetzen, obwohl er immer wieder beteuerte, sich in Heidelberg pudelwohl zu fühlen. Ab August wird Sargent zusammen mit seiner zukünftigen Frau Jill Young im OSP zurück erwartet. Young, selbst Basketballerin an der South Dakota State Universitiy, wird für die MLP-BasCats des USC Heidelberg auflaufen und dafür sorgen, dass sich ihr Mann am Neckar noch heimischer fühlen kann. Lautenschläger: "Clint wird dieses Jahr den Durchbruch schaffen."

Mit zwei Trainern und drei Spielern sind die Verträge mittlerweile also unterzeichnet, weitere sollen schon bald folgen. "Ich denke, wir werden zügig weitermachen", sagt Lautenschläger. Mit sämtlichen deutschen Spielern der Vorsaison stehe man in Kontakt. Auch die endgültige Zusage des Hauptsponsors steht noch immer aus. Fotos: vaf