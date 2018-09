Von Nikolas Beck

Heidelberg. Einsam saß er da, studierte den Statistikbogen, dachte nach - und musste warten. Ausgerechnet heute, da die Pressekonferenz in den Katakomben der Europahalle endlich einmal kein Spießroutenlauf für Torsten Daume, den Trainer der BG Karlsruhe und ehemaligen USC-Coach, werden würde. Minuten später durfte er dann aber doch noch den 88:67-Triumph seiner Schützlingeüber den USC Heidelberg resümieren.

Mit erleichtertem Siegerlächeln nahm sich Daume Zeit, seine Sieggaranten einzeln hervorzuheben, der gesamten Mannschaft ein großes Lob auszusprechen. Sein Heidelberger Trainer-Pendant Uwe Sauer bekam davon nichts mehr mit. Erst als Daume seine Ausführungen beendet hatte, betrat Sauer den Presseraum - mit versteinerter Miene und sichtlich angefressen.

Hinter verschlossenen Türen war die Kabinenpredigt ungewöhnlich lange gewesen, den versammelten Journalisten gegenüber räumte Sauer aber ein, "sprachlos" zu sein, ob der erschütternden Darbietung seiner Neckar-Riesen: "Von dem, was wir uns vorgenommen hatten, konnten wir überhaupt nichts umsetzen." Offen musste Sauer anerkennen, dass der USC an diesem Abend "nie eine wirkliche Siegchance" gehabt hatte.

Die Pleite gegen den Tabellenvorletzten, der zuvor erst ein Mal in neun Spielen siegen konnte, war der vorläufige Höhepunkt eines vierzehntägigen Sturzfluges der einstigen Senkrechtstarter. Nach der dritten Niederlage in Folge war es vor allem die Art und Weise, wie der USC in der zweiten Halbzeit auseinanderfiel, die Sauer bitter aufstieß: "Im Endeffekt müssen wir in der nächsten Trainingswoche wieder bei null anfangen."

Auch am Tag danach ist beim USC niemand bereit, das Debakel schön zu reden. "Das war der erste wirkliche Tiefschlag in dieser Saison", sagte Matthias Lautenschläger vom USC-Management, "der war dafür aber umso heftiger." Zu wenig Einsatz und zu wenig Leidenschaft zeigten die Heidelberger, um den mit sieben Mann spielenden Gastgeber ernsthaft zu gefährden. "Karlsruhe war kein Übergegner, aber wir waren einfach noch schlechter. Vier BG-Spieler stehen fast 40 Minuten auf dem Parkett und rennen mehr als unsere zehn Mann zusammen", lautet Lautenschlägers vernichtendes Fazit.

Wie schon beim knappen Erfolg in Cuxhaven und bei der Heimniederlage gegen Kirchheim in der Vorwoche, vermochte es der USC nicht, aus seiner ausgeglichenen, großen Rotation Vorteile gegenüber einem personell dezimierten Gegner zu ziehen. Im Gegenteil: Coach Sauer hat zehn Optionen, findet zuletzt aber immer seltener die richtige Aufstellung. "Ich habe heute wieder viel probiert, aber es hat nichts geklappt", hatte Sauer zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, "eine Formation auf dem Feld zu haben, die uns hier den Sieg bringt."

Daran will man rund um den Olympiastützpunkt jetzt ansetzen. "Vielleicht ist es an der Zeit, wieder klare Hierarchien herzustellen", spekuliert Matthias Lautenschläger. Zwar schließt man beim USC eine den Kader betreffende "Kurzschlussreaktion" noch aus, Redebedarf besteht jedoch allemal.

Auch innerhalb der Mannschaft scheint es mittlerweile zu brodeln. Daher trafen sich die Spieler gestern, am trainingsfreien Montag, zunächst einmal zur internen Aussprache. Heute werden Heidelbergs beste Basketballer dann vom Trainer noch einmal zum Gespräch gebeten. "Es geht vor allem darum, dass viele unserer Spieler stark darin sind, Fehler bei anderen zu suchen, statt sich selbst kritisch zu beleuchten", erklärt Lautenschläger vielsagend.

Fakt ist: Die Euphorie nach einem tollen Saisonstart mit fünf Siegen aus sieben Spielen ist endgültig verflogen. In dieser Verfassung ist der USC weit davon entfernt, den vom Sponsor gewünschten vierten Platz zu erreichen. Von einer Krise will man beim USC allerdings "noch" nicht reden. Lautenschläger: "So langsam muss aber wieder eine Reaktion her..."