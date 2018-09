Heidelberg. (nb) Eine "arbeits- und gesprächsintensive Woche" hatte Axel Tietz vom Organisationsteam des USC Heidelberg am vergangenen Wochenende angekündigt. Durch die Niederlage in Essen - bereits die dritte in Folge - sind die Zweitligabasketballer zunächst einmal auf Platz neun abgerutscht. Die vor wenigen Wochen noch komfortable Ausgangslage im Kampf um die Playoffplätze ist verspielt, die momentane Situation prekär. "Diese gilt es in Ruhe zu analysieren, ohne dabei nach Ausreden zu suchen", verdeutlicht Tietz.

Kollege Matthias Lautenschläger: "Wenn man genauer hinschaut, kann man alles erklären." Auch, dass man es gegen den Tabellenletzten Leitershofen im entscheidenden Moment verpasste, den Sack zuzumachen und letzte Woche den personell kurzfristig verstärkten Essenern nur knapp unterlag. "Das hilft uns aber alles nicht weiter", weiß Lautenschläger. Immerhin sei das Arbeitsklima im Olympiastützpunkt wieder weniger frostig als noch zuletzt, beteuern die Verantwortlichen einheitlich.

"Die Jungs haben alle Spaß und geben Vollgas", berichtet Lautenschläger. Nach einem "Team in der Krise" sähe das nicht aus. Chefcoach Uwe Sauer nimmt es mit Humor zur Kenntnis, dass die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen Cuxhaven (Sonntag, 17 Uhr) wieder etwas leichter fiel: "Viel schwerer konnte es ja auch nicht werden." Zumindest konnte Sauer die Einheiten nach auskurierter Grippe wieder selbst leiten. Auch die Differenzen mit seinem Spielmacher Charlie Burgess, der Sauer nach dem Spiel gegen Leitershofen kritisiert hatte, seien ausgeräumt. "Das Thema ist durch. So etwas wird nicht mehr passieren. Es funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen", versichert Sauer.

Für Sonntag hat der 48-Jährige mit seinen Schützlingen "ein paar Sachen umgestellt." Einige neue Spielzüge wurden einstudiert, um dem eigenen Spiel mehr Struktur zu geben. Zwar wirke seine Mannschaft "relativ selbstbewusst", erklärt Sauer, "die Frage ist aber, was passiert, wenn wir einen ähnlichen Fehlstart hinlegen wie im letzten Spiel. Dann kann das ganz schnell wieder ein fragiles Gebilde werden." Umso wichtiger sei es, gut zu beginnen, da man auf einen Gegner treffe, der "unorthodox, flexibel und frei" spiele. Cuxhaven nicht ins "Zocken" kommen zu lassen, lautet Sauers Devise.

Das Hinspiel konnte der USC mit 95:93 für sich entscheiden. Durch einen Sieg mit mehr als zwei Punkten Differenz, würden die BasCats, derzeit Zwölfter, am "Sauer-Ensemble" vorbeiziehen. Während Burgess trotz Erkältung wohl auflaufen wird, ist ein Einsatz von Jerrell Williams fraglich. Der US-Amerikaner ist an Grippe erkrankt und hat in dieser Woche bisher noch nicht trainieren können.

Pro A-Liga Herren, Sonntag, 17 Uhr: USC Heidelberg - Cuxhaven Bascats (OSP, Im Neuenheimer Feld 710.).