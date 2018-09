Von Achim Wittich

Karlsruhe/Heidelberg. In der altehrwürdigen Europahalle waren die blauen Vorhänge gegenüber der Haupttribüne am Sonntagabend wie meist bei den Heimspielen der BG Karlsruhe zugezogen. Dunkel war's, ein bisschen November-Tristesse herrschte also zunächst. Doch dann füllte sich die leicht angegraute Arena doch noch und am Ende feierten die einheimischen Fans unter den offiziell 1.400 Zuschauern einen sensationellen 88:67 (43:41)-Erfolg über einen kopflosen USC Heidelberg.

Die zuvor klar favorisierten Zweitliga-Korbjäger von USC-Trainer Uwe Sauer - einst auch schon bei der BG an der Seitenlinie - sahen beim Vorletzten - gecoacht vom Ex-Heidelberger Torsten Daume - ganz alt aus. Der erste wirklich große Rückschlag für die Neckar-Riesen, die am Totensonntag neben dem Europabad sang- und klanglos untergingen. Sauer ließ bei der anschließenden Pressekonferenz lange auf sich warten und rang nach dem Debakel um Worte: "Ich bin im Moment ein wenig sprachlos. Wir wissen derzeit selbst nicht genau, was los ist." Nach zehn Spielen weist der USC nun eine Bilanz von fünf Siegen und fünf Niederlagen auf - das erste Saisondrittel lief damit alles andere als wunschgemäß.

Sauer begann diesmal wieder mit Björn Schoo in der Startformation, Paul Zipser blieb auf der Bank. Doch um es vorweg zu nehmen: Der lange USC-Center ist derzeit kein Faktor im Spiel der Heidelberger, wirkt fast schon wie ein Fremdkörper. Das Bällchen glitt ihm gleich zu Beginn aus der Hand, die Würfe fielen nicht, zwei Punkte zum 31:31 (15.) waren das erste Erfolgserlebnis für Schoo, der in 16. Minute bereits das dritte Foul kassierte. Hier ist Sauer nun vor allem als Psychologe gefordert. In dieser Verfassung hilft der einstige Leistungsgarant der Mannschaft auf dem Parkett jedenfalls nicht weiter. Doch auch die Kollegen standen diesmal fast komplett neben sich. Spielmacher Charles Burgess beispielsweise war erneut ein Totalausfall, wirkt fast lustlos.

Zum Glück hatte Clint Sargent keinen Glühwein, dafür aber Zielwasser getrunken. Mit 16 Punkten bis zur Halbzeit (43:41) hielt der US-Amerikaner sein Team fast allein im Spiel. Doch welch Überraschung beim Wiederbeginn: Sauer ließ seinen besten Spieler erst mal draußen! "Seine Erklärung: "Wir hatten zu wenige Stopps. Ich wollte mal zwei, drei in Folge kriegen, doch das hat nicht funktioniert." Der USC-Coach lag mit seiner taktischen Maßnahme nicht richtig, dafür punktete Karlsruhes Martin Samarco unbekümmert weiter. Am Ende hatte er stolze 31 Zähler auf der Habenseite.

Dazu flitzte Michael Stockton, Sohn von NBA-Legende John Stockton, über die gesamte Spielzeit furios übers Feld, zeigte Justin Howard eine Gala-Vorstellung. Der am Fuß angeschlagene Rouven Roessler stand 38 Minuten auf dem Feld und machte das ein oder andere wichtige Pünktchen. Mit einer - notgedrungen - kleinen Rotation setzte Daume den USC mit dessen langer Bank locker matt. Kollege Sauer hat den Schlüssel zur erfolgreichen Wechselei noch immer nicht gefunden.

Nach 25 Minuten war von Tristesse jedenfalls nichts mehr zu spüren. Roessler warf die BG mit seinem "Dreier" auf 62:49 nach vorne. Dann war Stockton hellwach gegen Janis Heindel, der ebenfalls schon in Karlsruhe unter Vertrag stand - und wurde frenetisch gefeiert. Daumes Spieler, bisher erst einmal (!) siegreich, waren präsenter und entschlossener. Es wurde für den USC nicht mehr besser, im Gegenteil. Sauer wirkte am Spielfeldrand konsterniert, seine Schützlinge ließen sich jetzt vorführen - blamabel.

Stenogramm: 8:7 (4.), 16:15 (8.), 23:20 (1. Viertel), 27:27 (13.), 38:31 (16.), 43:41 (Halbzeit), 55:44 (25.), 64:53 (28.), 66:55 (3. Viertel), 70:60 (33.), 79:63 (36.), 88:67 (Endstand).

BG Karlsruhe: Samarco 31 (4 Dreier), Howard 25, Stockton 16 (2), Roessler 8 (1), Hurst 4, Hübner 3, Rüeck 1, Lind.

USC Heidelberg: Sargent 24 (3), Watts 10, Zipser 10 (2), Heindel 8, Burgess 6, Komarek 5 (1), Schoo 2, Williams 2, von Fintel, Barth.