Von Rainer Kundel

Mannheim. Der ERC Ingolstadt stieg 2002 als Zweitligameister in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) auf und trägt seine Heimspiele in der 4.816 Zuschauer fassenden SaturnArena aus. Triebfeder des Klubs, der mit 6,5 Millionen Euro den vierthöchsten Etat der Liga aufbringt, ist Hauptgesellschafter Leopold Stiefel (67), 1979 Mit-Begründer der Media-Markt/Saturn-Kette, die als Hauptsponsor den Klub unterstützt. Daneben stellt der Klub mit dem geschäftsführenden Mitgesellschafter Jürgen Arnold auch den DEL-Aufsichtsratsvorsitzenden.

Ausgangslage: Das Halbfinale (1. Spiel am Donnerstag, 19.30 Uhr) sieht das Duell des Vorrunden-Zweiten gegen den Vierten. Was sich erst am 52. Spieltag entschied, als Mannheim durch eine Niederlage in Straubing das Heimrecht verspielte. Dazu Manager Teal Fowler: "Das ist jetzt kein Thema mehr, Heim- oder Auswärtsspiele müssen nicht entscheidend sein. Es werden enge Spiele, die über Tagesform und Disziplin entschieden werden". Ingolstadt erreichte das Halbfinale durch eine 4:1-Serie gegen Düsseldorf und profitierte dabei mehrmals von umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen.

Torhüter: Die Panther setzen auf Job-Sharing. Ian Gordon bestritt 35, Markus Janka 20 Vorrunden-Spiele. Im Play-off erhielt überraschend der weniger erfahrenere Janka bereits vier Einsätze. Beide können vermutlich selbst in Glanzform nicht an Ausnahme-Keeper Freddy Brathwaite herankommen.

Verteidiger: Ingolstadt hat an der blauen Linie einen guten Mix aus Aufbauspielern und Bandenhoblern. Allerdings sind diese auch mal für eine Eselei zu haben. In Bezug auf taktische Disziplin und Strafzeiten scheinen die Vorteile bei den Blau-Weiß-Roten zu liegen. Die ehemaligen Adler Michel Periard und Prestin Ryan sind im Powerplay ebenso gesetzt, wie der lange Zeit verletzte Kapitän Ficenec und Likens.

Stürmer: Kreativität und Kampfkraft, auch hier macht es die Mischung Mit dem starken kanadischen Neuzugang Jared Ross (29 Jahre/23 Vorrunden-Tore) und Derek Hahn (35/21) verfügt man über zwei technisch starke und flinke Spielmacher. Top-Torjäger ist Thomas Greilinger, der mit acht Treffern im Viertelfinale der Schrecken der DEG war. Der 30-Jährige erlebt nach einer Vielzahl von Knieoperationen und einer radikalen Gewichtsreduzierung seinen dritten Frühling. "Greili", der 2004/05 eine gute Halbsaison in Mannheim hatte, galt vor drei Jahren medizinisch bereits als Sportinvalide. Über die Bayernliga arbeitete er sich wieder nach oben.

Special Teams: Die Überzahl-Effizienz beider Halbfinalisten liegt mit rund 22 Prozent etwa auf gleichem Niveau wie in Vorrunde. Seit Adler-Quarterback Chris Lee verletzt fehlt, mangelt es den Adlern am schnellen Aufbau von der blauen Linie aus. Offiziell kritisiert Harold Kreis seine Formationen aber nicht: "Wir haben unsere Powerplay-Tore geschossen, wenn wir sie gebraucht haben".

Trainer: Rich Chernomaz, in der Branche die "Axt von Manitoba" genannt, begann im Schwarzwald auch seine Trainerlaufbahn. Es folgten Stationen in Augsburg, Köln und Frankfurt. Der 48-Jährige lässt jenes Eishockey spielen, das er selbst als kantiger Stürmer vorlebte: Aggressiv und körperbetont. Wenn eine Partie mal wieder ausartet, zitiert der betroffene Gegner schon mal einen Satz aus dem Volksmund: "Wie der Herr, so's Gescherr"...

Direkte Vergleiche: Ingolstadt hat sich nach 2004, 2005 und 2010 zum vierten Mal fürs Halbfinale qualifiziert. Gegen die Adler gab es noch keine Play-off-Serie. Die Vorrunden-Bilanz 2011/12 ist ausgeglichen - In Ingolstadt hieß es 3:5 und 4:2, in Mannheim 2:3 und 5:2, wobei die letzte Partie am 30. Dezember nach Zuschauerprotesten aufgrund einer Vielzahl von Fehlentscheidungen des Schiedsrichters kurz vor einem Abbruch stand.

RNZ-Tipp: Die Adler sind über das Viertelfinale noch mehr zu einer verschworenen Gemeinschaft gereift. Jeder stellt persönliche Interessen hinter den Teamerfolg. Entscheidend wird sein, weiterhin die Disziplin zu bewahren. Gelingt dies und wird das Powerplay verbessert - die Rückkehr des seit 21. März angeschlagenen Chris Lee ist wahrscheinlich - ist ein 3:1 in der Serie und damit der Final-Einzug für die Adler möglich.