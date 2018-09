Von Rainer Kundel

Mannheim. Als die Ehrenrunde gelaufen war und sich die abgetauten "Kühlschränke" aus Hamburg auf den Weg zum Hotel auf dem Almenhof machten, um an ihrem Frustbier zu schlürfen, sprach Christoph Ullmann, erfolgreichster Schütze im DEL-Viertelfinale, einen weisen Satz: "Ein 4:1 in der Serie spricht für sich. Auch wenn ich fünf Tore erzielt habe, hätte das nichts genutzt, wenn wir ausgeschieden wären", so der 28-Jährige. "In Köln habe ich 25 Tore geschossen, die Saison war aber immer früh zu Ende. Im Play-off kannst du nur als Mannschaft gewinnen." Stellvertretend für seine Kollegen sprach der Mittelstürmer aus, was fast alle als Schlüssel zur zehnten Halbfinal-Qualifikation der Adler-Klubgeschichte ausmachten. Wer auch immer zwischen Umkleide und Auslaufen vorbeihuschte, die Kernaussage "Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften" waberte durch die Arena.

Kapitän Marcus Kink befand: "Hamburg hat sein bestes Spiel der Serie geliefert und uns alles abverlangt. Wir haben läuferisch einen hohen Aufwand betreiben müssen, aber gut dagegen gehalten. Was Freddy Brathwaite gehalten hat, ist der Wahnsinn", befand der Garmischer und freute sich auf zwei Tage Erholung. Dann ginge es mit vollem Elan und einem "Super-Teamgeist" in die Vorbereitung der Halbfinal-Serie gegen Ingolstadt.

Freddy Brathwaite - immer wieder Brathwaite. In seinem vierten Adler-Jahr zeigte der 39-Jährige mitunter durchwachsene Leistungen. Zur Playoff-Zeit präsentiert sich der Kanadier mit einer größeren Fitness und Konzentration als zuvor. Er wehrte in den letzten beiden Spielen 68 von 70 Schüssen ab, seine Fangquote in den Playoffs stieg von 92 auf 96,6 Prozent! Der Routinier, den nichts aus der Ruhe bringt, gibt das Lob bescheiden zurück. "Du hältst nur so gut, wie du gute Sicht hast. Und die Nachschüsse haben die anderen ja alle geblockt oder abgeräumt". Einer der "anderen", das ist Verteidiger Jame Sifers (29), US-Amerikaner und in der ersten Saison Mitspieler des Goalies: "Wer in fünf Spielen nur fünf Gegentore bekommt, hat kapiert, dass der Erfolg im Playoff nur über eine starke Defensive kommt. Freddy ist mit seiner Erfahrung unser großer Rückhalt. Wir wissen, dass wir uns auf ihn verlassen können".

Indes mehren sich die Indizien - die RNZ berichtete zuletzt am 20. Februar - dass es für Brathwaite die letzte Wochen als Aktiver in Mannheim werden. Sein Vertrag läuft zum 30. April aus, die Verantwortlichen halten sich (noch) bedeckt. "Wir setzen uns nach der Saison zusammen", sagt Klubchef Daniel Hopp.

Am Freitag meldete die finnische Zeitung Ilta Sanomat, dass sich Dennis Endras mit den Adlern bereits länger einig sei. Der Held der WM 2010 spielt seit Dezember auf Leihbasis für IFK Helsink. Vermutungen für ein Engagement kamen bereits auf, als Endras die Sommervorbereitung im August als Gast im Adlerhorst bestritt. Brathwaite soll ein Angebot erhalten, im Mannheimer Trainerstab seine reichhaltigen Erfahrung von der Schülermannschaft bis hinauf zu den Profis weiterzugeben. Was würde sich zum Abschluss einer großartigen Karriere Besseres anbieten als noch einmal die Chance auf einen Titel? Der Weg dorthin führt zunächst über Ingolstadt - ab Donnerstag zunächst in der Saturn-Arena (19.30 Uhr). Für die Adler-Anhänger stehen dort bis zu 500 Tickets zur Verfügung. Am Samstag (14.30 Uhr, SAP Arena) folgt das erste Heimspiel.

DEL, Halbfinale, Best of five: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim (alle Spiele live in Sky): Termine: Donnerstag, 5.4. 19.30 Uhr (in Ingolstadt), Samstag, 7.4. 14.30 Uhr (in Mannheim), Montag, 9.4. 18.30 Uhr (in Ingolstadt).Weitere Termine 11.4. und 13.4.