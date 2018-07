Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Der Chef hat’s gerichtet. Srdjan Lakic wechselt nun doch von Wolfsburg nach Hoffenheim - dank Dietmar Hopp. Der Gesellschafter des Bundesligisten vereinbarte gestern am späten Abend im Beisein einer der Geschäftsführer, dass der 28-jährige Stürmer bis zum Saisonende auf Leihbasis in den Kraichgau kommt. Danach wird entschieden, ob Lakic einen längerfristigen Vertrag erhält. Eine Kaufoption oder ein Vorkaufsrecht hat Hoffenheim nicht. "Wir freuen uns, dass wir eine für alle Seiten vorteilhafte Lösung gefunden haben", teilte Hopp auf Anfrage der RNZ mit. Der Mäzen konnte mit seinen Vorstellungen VW-Boss Dr. Martin Winterkorn und den Aufsichtsrat-Chef der Wölfe, Dr. Francisco Javier Garcia Sanz, überzeugen. Es war ein Agreement auf allerhöchster Ebene.

Lakic kann bereits am Samstag im Heimspiel gegen den FC Augsburg und am Mittwoch darauf im Pokal-Viertelfinale gegen Greuther Fürth eingesetzt werden. Zwei wegweisende Spiele für den Bundesliga-Achten. Wenn es stimmt, was aus Wolfsburg und Kaiserslautern zu hören ist, dann bekommt Hoffenheim nicht nur einen guten Stürmer, sondern auch einen außergewöhnlichen Menschen. Der Kroate wird als bescheiden, ehrlich und loyal beschrieben. Obwohl er in Wolfsburg wenig zum Zug kam – nur zehn Spiele, davon vier über die gesamte Dauer – gab es kein Wort der Kritik gegen Trainer-Manager Felix Magath. Davor in Kaiserslautern biss er sich trotz einer Leisten- und Knöchelverletzung durch, um den Aufstieg nicht zu gefährden. In der vergangenen Saison trug er mit 16 Toren maßgeblich zum Klassenerhalt der Pfälzer bei, erzielte – ganz Profi – im entscheidenden Spiel gegen seinen neuen Klub ein Tor. Der FCK gewann mit 2:1, Wolfsburg rettete sich erst im letzten Spiel in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena.

Obwohl sich Lakic bereits ein halbes Jahr vor dem Wechsel mit dem Wolfsburger Trikot fotografieren ließ, was erheblichen Ärger auslöste, bereitete man ihm am Betzenberg einen herzlichen Abschied. "Er müsste acht Jahre für Lautern spielen, um auf das zu kommen, was er in Wolfsburg verdienen kann", zeigte FCK-Boss Stefan Kuntz Verständnis. Rund drei Millionen Euro erhielt der Angreifer beim VW-Klub.

Obwohl er Gehalts-Einbußen in Kauf zu nehmen bereit war, gestalteten sich die Verhandlungen zwischwn Wolfsburg und Hoffenheim zunächst schwierig. Am Sonntag schien der Transfer geplatzt zu sein. Dietmar Hopp äußerte Bedenken: "Ein langfristiger Vertrag jetzt hätte nicht in unser wirtschaftliches Bild gepasst." Um so erfreulicher, dass nun der Königsweg gefunden wurde.

Nach dem Weggang von Chinedu Obasi (zu Schalke), Vedad Ibisevic (nach Stuttgart) und Gylfi Sigurdsson (nach Swansea) hatten sich die warnenden Stimmen gemehrt. Die drei Offensivspieler haben in 220 Bundesliga-Spielen 71 Tore erzielt. Auch Hopp sah die Gefahr:"Ich weiß, dass in dieser Saison noch viel passieren kann und bin mir des Risikos bewusst. Wir sind gut beraten, wenn wir den 16. Platz im Auge behalten."

Der Wechsel von Lakic könnte Signalwirkung haben. Mit seiner positiven Ausstrahlung hat er das Zeug zum Führungsspieler. Anders als das Trio, das Hoffenheim gerade den Rücken zugedreht hat. Es war richtig, Ibisevic, Obasi und Sigurdsson gehen zu lassen. Ibisevic war seit eineinhalb Jahren auf dem Sprung, hatte zeitweise keinen Stammplatz mehr. Zunehmend unzufrieden war auch Chinedu Obasi, der sein letztes Bundesliga-Tor für Hoffenheim vor knapp zwei Jahren erzielte. Sigurdsson ließ zu schnell den Kopf hängen. "Mit Profis, die sich nicht mehr mit dem Klub identifizieren, gewinnst du keine Spiele", sagt Manager Ernst Tanner. Dann lieber die rund zwölf Millionen Euro kassieren, die es für die unlustigen Angreifer gab.