Von Rainer Kundel

Berlin/Mannheim. Sowohl Meister Eisbären Berlin als auch Herausforderer Adler Mannheim sind nicht gut ins neue Jahr gekommen. Beide verdanken ihre Platzierung unter den Top vier ihren in der frühen Saisonphase eingespielten Punkten. Spielerisch begegneten sich die Schwergewichte der Deutschen Eishockey-Liga am Sonntag Abend in der ausverkauften Berliner O-2-World bei unentschiedenem Spielstand bis zur 58.Minute auf Augenhöhe. Den Ausschlag für den späten 4:2 (0:0,2:2,2:0)-Sieg der Hauptstädter gab schließlich deren effektiveres Überzahlspiel - drei Treffer markierten die Eisbären, als Adler-Spieler auf der Strafbank schmorten.

Von der Brisanz und dem Tempo des letzten Spiels gegeneinander von Mitte Januar in Mannheim (5:2) war nicht mehr viel zu spüren. Statt einem offenen Schlagabtausch verordneten die Trainer ihren Teams taktische Fußfesseln. Torchancen blieben zunächst Mangelware. "Gegen Berlin gilt es, die Scheibe so oft wie möglich vom eigenen Tor fernzuhalten", warb Niki Goc um Verständnis für die abwartende Haltung.

Lebendiger wurde es nach der ersten Pause. Zumeist aber nur, wenn es zu Überzahlsituationen kam. Die Adler-Führung durch Denis Reul (25.) bei einer 3:4-Unterzahl entsprang einem zunächst vom Schützen geblockten Schuss in der eigenen Zone, nach dem der Verteidiger-Hüne über zwei Drittel der Eisfläche lief und Zepp kaltschnäuzig überwand. Die Antwort der Eisbären folgte prompt, denn Busch bezwang Brathwaite noch in Überzahl trotz Bedrängnis im Nachschuss. Nach einem Pfostentreffer von Adam Mitchell (31.) brachte Mike Glumac (35.) mit seinem 19. Saisontor seine Farben wieder in Führung, wobei die Scheibe über einen Bandenpass und Magowan dem Schützen auf dem Tablett geliefert wurde. Auch diesmal hielt der Vorsprung nur kurze Zeit. Nachdem Dimitrakos auf der "Sünderbank" saß und Brathwaite trotz freier Sicht den Puck nicht kontrollieren konnte, sorgte Regehr (36.)im zweiten Nachschuss für das 2:2.

Was die Risikobereitschaft beider anging, hatte die Partie schon den Hauch eines Playoff-Spiels: Am besten auf einen Fehler des Gegners warten. Im zähen Schlussabschnitt ließen die Mannheimer zwei Powerplay-Situationen mit einem allzu schlampigen Spielaufbau ungenutzt. Besser machten es die Gastgeber, denn drei Sekunden vor Ablauf einer Strafe gegen Goc hob Olver (58.) die Scheibe zum 3:2 über Brathwaite und wenig später konterte Rankel die Adler zum 4:2 aus. "Wir haben uns selbst geschlagen und den Fokus für das Wesentliche verloren", ärgerte sich Harold Kreis gewaltig. Viel Zeit, um etwas zu ändern, gibt es nicht. Bereits am Dienstag Abend (19.30 Uhr, SAP Arena) steht das Nachholspiel vom 5.Februar gegen die Hamburg Freezers an.

Eisbären Berlin-Adler Mannheim 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) - Tore: 0:1 Reul (25.), 1:1 Busch (26.), 1:2 Glumac (35.), 2:2 Regehr (36.), 3:2 Olver (58.), 4:2 Rankel (59.) - Zuschauer: 14.200 (ausverkauft) - Schiedsrichter: Brüggemann (Hemer), Piechaczek (Finning) - Strafminuten: 8/14.