Von Benjamin Miltner

Heidelberg. Am Ende ging alles ganz schnell. Mit drei Serien von 77, 88 und 86 Punkten stürmte Ronnie O'Sullivan am Montagabend zu seinem fünften WM-Titel - und das nach einem Jahr Wettkampfpause! Der Brite ist die dominante Figur im Snooker-Sport. Nicht alle lieben O'Sullivan, der als schwieriger Charakter gilt. Unbestritten ist aber seine momentane Ausnahmestellung. Die erkannte auch der mit 12:18 im Finale unterlegene Barry Hawkins an. "Bei ihm sieht es so leicht aus. Das ist beängstigend".

Snooker fasziniert viele und ist eines auf keinen Fall: leicht. "Snooker ist eine technische Sportart mit einer hohen Einstiegshürde", sagt auch Sven Fiedler. Man könnte hinzufügen: Mit einer niedrigen Frustgrenze. Fiedler hat es dennoch gewagt und mit vier Freunden im September 2010 den Snooker-Club Heidelberg gegründet. Knapp drei Jahre später sind aus den anfänglich fünf Mitgliedern über 20 geworden, eine zweite Mannschaft hat den Spielbetrieb aufgenommen und statt an zwei wird nun auf vier Tischen gespielt. Ein gesundes Wachstum, das Fiedler freut. "Wir suchen nicht mehr aktiv nach neuen Mitgliedern. Aber Interessierte sind natürlich immer herzlich willkommen", sagt er.

Am vergangenen Sonntag, am Tag der offenen Tür schauten viele Neugierige in Schwetzingen vorbei, stellten wissbegierig Fragen, verfolgten auf der großen Leinwand das WM-Finale der Profis oder nahmen das Queue selbst in die Hand. Einige blieben stundenlang. "Einen Jungen haben wir gar nicht mehr vom Tisch bekommen", erzählt Trainer Frank Schröder lächelnd. Ein paar Tipps vom vierfachen deutschen Meister der Senioren, und schwups versenkte das junge Talent eine Kugel nach der anderen, ehe es seinem Vater doch gelang, dem Sohnemann aus dem siebten Snooker-Himmel zu reißen.

Klar ist: Die Sportart besitzt hohes Suchtpotenzial. Auch Fiedler weiß das. Aus eigener Erfahrung. Wie bei so vielen anderen wurde auch seine Leidenschaft für den Billard-Sport durch die Übertragungen im deutschen Fernsehen geweckt. Aus dem wöchentlichen Kneipensport mit Kumpels entwuchs schnell eine Mitgliedschaft in einem Pool-Club in Nußloch, ehe Fiedler zum Snooker überwechselte und den eigenen Verein mit initiierte. Mit viel Spaß, einer guten Portion Ehrgeiz - und besonderer Hingabe. Beispiele gefällig?

Für die ersten, jeweils über 2000 Euro teuren Tische nahmen die Gründungsmitglieder einen Privatkredit auf. Simon Barker, in der traditionellen Snooker-Heimat Großbritannien so etwas wie ein Tisch-Guru, überwachte höchstpersönlich den ordnungsgemäßen Aufbau und das Verlegen des sehr sensiblen Spieltuchs. "Das ist eine Wissenschaft für sich", erklärt Fiedler. Vor jedem Training wird das Bügeleisen ausgepackt, danach heißt es: Bürsten und glatt streichen. Das hört sich eher nach lästiger Haushaltsarbeit oder täglicher Körperpflege an, ist aber genauso unerlässlich wie das Reinigen der Kugeln. Vor jedem Spiel - mit einer eigens dafür konzipierten Maschine versteht sich. Saubere Bälle sind das A und O, Snooker eine Präzisionsarbeit.

Aber auch eine Randsportart - trotz steigenden Bekanntheitsgrades durch die TV-Präsenz. "Viele reden von einem Boom. Aber Snooker ist immer noch sehr exotisch", weiß Fiedler und nennt Zahlen: 5000 aktive Spieler gebe es in Deutschland, wovon geschätzt knapp 1000 am Ligabetrieb teilnehmen. Dennoch hat der Sport seine Nische gefunden In China sowieso. "Allein in Shanghai gibt es mehr Snooker-Clubs als überall sonst auf der Welt", erzählt Fiedler. Dort verfolgen über hundert Millionen Zuschauer die Spiele der Profis im TV. Doch auch der Spartensender Eurosport erreichte während der WM überdurchschnittliche Quoten.

Einer der treuesten Zuschauer ist Fiedler. "Zum Leidwesen meiner Frau", schmunzelt er und stellt dazu eine interessante Theorie auf: "Die Leute schauen im Fernsehen am liebsten Sportarten, die sie selbst nicht betreiben können: Formel 1, Skispringen, Biathlon". Beim Stichwort Fußball wiegelt er mit einem Lächeln ab: "Das ist kein Sport, eher eine Religion".