Von Nikolas Beck

Heidelberg. Viel sagen musste Uwe Sauer am Sonntagabend nicht. Die Mimik des USC-Trainers hatte bereits genug verraten. Während sich seine favorisierten Schützlinge über weite Strecken vorführen ließen, grübelte Sauer auf der Bank, wirkte teilweise konsterniert. Konnte er sich so in seiner Mannschaft getäuscht haben? "Wir hatten in dieser Saison zu Hause noch keinen wirklichen Aussetzer", war Sauer vor dem 82:88-Debakel gegen den Tabellenletzten Leitershofen noch guter Dinge gewesen. Sein Team neige nicht dazu, Gegner zu unterschätzen, glaubte der 48-Jährige.

Alles Schnee von vorgestern! "Das war wohl der Klassiker", seufzte USC-Manager Matthias Lautenschläger: "Man kann im Vorfeld darauf hinweisen, so viel man will. Unterbewusst entwickelt sich eben doch diese Einstellung, dass es von alleine läuft."

Schließlich hatten die Neckar-Riesen im Hinspiel noch mit 36 Punkten Differenz triumphieren können. Zwar war der Gegner aus der Nähe von Augsburg zum Rückspiel mit verändertem Personal an den Neckar gekommen, eine ernstzunehmende Gefahr schienen die Hausherren dennoch nicht zu fürchten.

Zumindest zeigte man sich von Beginn an gastfreundlich und ließ die Schlusslichter erst einmal munter punkten. Skyler Bowlin machte den Anfang mit einem Dreier, fünfeinhalb Minuten später stand es bereits 4:18. "Das ist immer schwer, wenn man weiß, dass man eigentlich gewinnen muss", haderte USC-Kapitän Janis Heindel mit dem Katastrophenstart: "Dennoch darf uns das nicht passieren, das war nicht in Ordnung."

Dem USC passierte so etwas am Sonntag allerdings bereits zum zweiten Mal. Ende November erwischten Heidelbergs beste Basketballer einen rabenschwarzen Totensonntag in der Karlsruher Europahalle und unterlagen mit 67:88 - beim damaligen Vorletzten. Eine Frage der Einstellung?

Lautenschläger legt nach: "Das fatale war unser Lauf zum Ende der ersten Halbzeit." Innerhalb von zwei Minuten machten die Gastgeber aus einem 33:43 einen 42:43-Rückstand. "Dadurch haben unsere Jungs wohl gedacht, solch ein kleiner Run reicht aus", ärgert sich Lautenschläger.

Nach 20 Minuten war der Favorit in Schlagdistanz und Sauers minutenlange, lautstarke Kabinenpredigt fand kaum Gehör. Die 1.000 Zuschauer, die darauf hofften, dass der Underdog sein Pulver verschossen haben würde, wurden enttäuscht. Der USC spielte weiterhin zaghaft, pomadig, regelrecht überheblich.

Unerklärlich, dass der vergleichsweise hochkarätig besetzte Heidelberger Kader - auch als man sechs Minuten vor Schluss erstmals in Führung ging (76:74) - den Sack nicht zu machen konnte. "Machen wir da noch einen weiteren Korb, gewinnen wir das Spiel", ist Lautenschläger sicher. Das "Sauer-Ensemble" machte aber überhaupt keinen Korb mehr, stolze sechs Minuten lang.

Leitershofen war mental am Boden und der USC half dem Gegner wieder auf die Beine.

"Die gleiche Intensität wie in den drei Spielen zuvor", hatte Uwe Sauer gefordert - und wurde maßlos enttäuscht. Durch die neunte Niederlage im 18. Spiel rangiert Heidelberg auf Platz acht, punktgleich mit dem Siebten und Neunten. Die Playoffteilnahme, das Minimalziel, ist längst noch nicht gesichert. Darum versuchen die USC-Verantwortlichen zunächst Ruhe zu bewahren. "Wir haben drei richtig gute Spiele in diesem Jahr gemacht, jetzt eben ein wirklich schlechtes", hofft Lautenschläger auf den "Schuss vor den Bug zur rechten Zeit."