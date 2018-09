Von Nikolas Beck

Heidelberg. 17 Sekunden waren im Olympiastützpunkt noch zu spielen. Paul Zipser musste die Uhr anhalten, foulte Virgil Matthews. 86:90 lag sein USC Heidelberg zurück. Die Partie gegen die Nobodys aus Ehingen, das Endspiel um die Playoffs - verloren: "Wenn man dann auf die Anzeigetafel schaut und sieht, es reicht nicht, die Tür ist zugefallen", gab USC-Kapitän Janis Heindel Einblick in sein Seelenleben, "das ist ein sch... Gefühl."

Wenig später rief Heindel seine Kollegen im Mittelkreis noch einmal zusammen. Von abermals immerhin 1000 Zuschauern sollte man sich würdig verabschieden. Spieler und Fans applaudierten sich gegenseitig. Die Enttäuschung konnte aber keiner mehr verbergen.

Bei der 88:93 (51:49)-Niederlage gegen die jüngste Mannschaft der Liga vermochte es der USC erneut nicht, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. "Und dass wir mit diesem Spiel, in dem wir sicher keine Glanzleistung gezeigt haben, doch noch den Sack hätten zumachen können, tut noch mehr weh", haderte Heindel. Denn durch den Düsseldorfer Sieg in Jena hätte den Hausherren nach einer turbulenten Saison ein Sieg gereicht, das Mindestziel war zum Greifen nahe.

Oliver Komarek, der verletzt zuschauen musste, wusste das, versuchte seine Kollegen von draußen noch einmal zu puschen. Doch auch ein Vorsprung von zehn Punkten nach drei Vierteln reichte Heidelbergs besten Basketballern am Samstagabend nicht. Komarek: "Heute wurde uns glasklar aufgezeigt, was uns diese Saison fehlte: In solchen Spielen die Nerven zu behalten."

Nervenflattern zeigten die Hausherren gleich zu Beginn der Partie. "Ich weiß nicht, was Heidelberg da gemacht hat", wunderte sich Gästetrainer Ralph Junge über sieben Heidelberger Ballverluste innerhalb der ersten zehn Minuten: "Das sind doch alles erwachsene Spieler."

Niederlagen gegen vermeintliche Außenseiter zogen sich beim USC wie ein roter Faden durch die Saison. Der Rangzehnte gab vier von fünf Heimspielen gegen schlechter platzierte Teams ab. "Wenn es drauf ankam, konnten wir die kleinen, einfachen Dinge nicht umsetzen. Gegen Spielende waren wir zu oft nicht selbstsicher genug", analysierte Clint Sargent fast wehmütig, "und das bei all dem Talent, das in dieser Mannschaft steckt ..."

Voller Tatendrang und hoch ambitioniert war man unter dem neuen Trainer Uwe Sauer in die Runde gestartet. Einigkeit herrschte: Dieser USC hat Potenzial. Für den 2010 von den Verantwortlichen formulierten Drei-Jahres-Plan, nach dem man "oben mitspielen" wollte, sah man sich gut aufgestellt.

28 Partien später gilt es aber, sich erneut zu hinterfragen. "Auch ich hatte hohe Erwartungen an mich, an das Team und das Drumherum", gab ein sichtlich geknickter Sauer zu Protokoll und räumte ein, dass "manchmal ein wenig Ernüchterung eingekehrt" war.

Ob und wie es jetzt in Heidelberg weitergeht, das weiß auch Sauer nicht. Von der Mannschaft verabschiedetet er sich direkt nach Spielende noch in der Kabine: "Ich wollte den Jungs mit auf den Weg geben, dass es das Allerwichtigste ist, einander zu vertrauen, dass man sich in Spiel und Training respektieren muss."

"Durchwachsen" sei der Umgang miteinander phasenweise gewesen, erinnert sich Sauer. "Im optimalen Fall ist man eine eingeschworene Einheit. Das waren wir nicht immer."

Heindel: "Jetzt hat man Zeit, sich Gedanken zu machen, jeder für sich, Spieler, Trainer, der Club, alle ..."

Stenogramm: 4:9 (4.), 6:17 (6.), 10:20 (8.), 18:26 (1. Viertel), 28:29 (13.), 36:41 (16.), 44:48 (18.), 51:49 (Halbzeit), 54:51 (23.) 65:59 (26.), 68:61 (28.), 74:64 (3. Viertel), 80:84 (36.), 88:93 (Endstand).

USC Heidelberg: Williams 23, Watts 23, Zipser 18 (1 Dreier), Barth 6 (1), Schoo 6, Sargent 5 (1), Heindel 4, von Fintel 3, Stoll.

Erdgas Ehingen/Urspringschule: Williamson 25 (2), Calvin 21 (2), Müller 12 (3), Jahn 11, Matthews 10 (1), Vargas 9, Theis 5 (1), Diouf, Wolf, Richter.