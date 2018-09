Essen/Heidelberg. (nb) Bei den Zweitliga-Basketballern des USC Heidelberg wird man froh sein, dass die Woche endlich vorbei ist. "Das war alles nicht so einfach", erinnert sich Chefcoach Uwe Sauer an die Tage vor der 76:81 (34:30)-Niederlage am Samstagabend in Essen. Begonnen hatte die Misere schon beim Spiel zuvor. Die Heimschlappe gegen den Tabellenletzten Leitershofen musste Sauer gesundheitlich angeschlagen verfolgen.

Statt in die Trainingshalle, um Aufbauarbeit für die taumelnden "Riesen vom Neckar" zu leisten, ging es für den 48-Jährigen danach erst einmal ins Krankenbett, die Grippe auskurieren. Dass ausgerechnet jetzt sein Assistent Ron Merriwether das Training leiten musste, war alles andere als förderlich. Die so nicht zu erwartende Niederlage gegen den Außenseiter war an den Spielern nicht ganz spurlos vorbei gegangen. Sauer vielsagend: "Auch innerhalb des Teams war es schwierig letzte Woche."

Zur Partie gegen Verfolger Essen war der Trainer wieder genesen, dafür lag aber Manager Matthias Lautenschläger flach und musste auf gute Nachrichten übers Telefon hoffen. Zwar konnte Sauer berichten, "dass sich die Jungs einen Sieg verdient gehabt hätten", zwei Punkte aber nicht mit nach Hause bringen würden.

"Auch wenn nicht alle Würfe gefallen sind, wir haben in der ersten Halbzeit wirklich sehr guten Basketball gespielt", sah Sauer nach 20 Minuten seine Mannschaft stark formverbessert. Auch im dritten Viertel war Heidelberg gegen die mit Sascha Kesselring und dem bosnischen Nationalspieler Diego Kapelan kurzfristig verstärkten Baskets mehr als ebenbürtig. Mit einem Drei-Punkte-Vorsprung ging man in den Schlussabschnitt und konnte durch einen "Dreier" von Oliver Komarek und zwei weitere Zähler von Kai Barth die Führung schnell auf 57:49 ausbauen (32.).

"Eigentlich waren wir am Drücker", ärgert sich Uwe Sauer über die folgenden Momente. Kevin Wysocki traf für Essen mit Bonusfreiwurf, legte erst einen "Dreier", dann zwei weitere Freiwürfe nach, ehe Christopher Alexander und Kendall Chones für die Gastgeber einnetzten. Binnen nicht einmal drei Minuten hatte Essen durch einen 12:0-Lauf die Partie gedreht und war in Führung gegangen. "Das waren zwei, drei glückliche Spielzüge, während wir nicht abschließen können. Wir haben sie wieder reinkrabbeln lassen", haderte Sauer. Im Anschluss gelang es dem USC nicht mehr, wieder in die Begegnung zurückzukommen. Die dritte Niederlage in Serie war somit besiegelt.

"Jetzt sind wir im Kampf um die Playoffs unter Zugzwang", räumt Sauer ein. Personelle Konsequenzen schließt er nicht mehr aus. Wer nicht bereit ist, alles dem Erfolg des Teams unterzuordnen, wird künftig draußen sitzen. Sauer: "Ab jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel. Es geht nur noch darum, irgendwie Siege einzufahren."

Stenogramm: 14:12 (1. Viertel), 30:34 (Halbzeit), 49:52 (3. Viertel), 61:57 (35.), 73:61 (38.), 81:76 (Endstand).

Baskets Essen: Alexander 21 (2 Dreier), Wysocki 19 (3), Kapelan 19 (3), Henley 8, Chones 8, Carney 5, Schröter 1, Buljevic, Kesselring, Bartels, Kern.

USC Heidelberg: Watts 16, Burgess 15 (1), Heindel 13, Komarek 8 (2), Zipser 7 (1), Barth 7, Sargent 4, Williams 2, Schoo 2, von Fintel 2.