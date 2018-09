Von Joachim Klaehn

Heidelberg. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Basketball-Zweitligist USC Heidelberg hat in den letzten Wochen jede Menge getan, um nach dem Tiefpunkt in Karlsruhe (67:88) am 20. November wieder auf Kurs zu kommen. Viele kleine Dinge, die der Öffentlichkeit weitgehend verborgen geblieben sind. "Wir haben sehr, sehr viel geredet", sagte USC-Kapitän Janis Heindel am Sonntag. Diese vielschichtige Kommunikation scheint ihre Früchte getragen zu haben. Ob im Neuenheimer Feld, ob in der Altstadt, ob bei einem Raclette-Essen mit dem anschließenden gemeinsamen Besuch eines Spiels der Rhein-Neckar Löwen gegen den TV Großwallstadt vergangenen Mittwoch - Tatsache ist, dass der teaminterne Prozess forciert wurde.

Insofern kam die souveräne Vorstellung gegen die Crailsheim Merlins nicht von ungefähr. Der USC bewahrte beim hoch verdienten 75:62 (36:28) vor 900 Zuschauern im Olympiastützpunkt kühlen Kopf, diktierte meist den Rhythmus und ließ sich auch nicht durch die beinharte Spielweise der Hohenloher beeindrucken. "Ich bin wirklich rundum stolz auf meine Mannschaft", lobte Trainer Uwe Sauer, "wir wollten unseren Fans im letzten Heimspiel vor Weihnachten nochmal einen Sieg schenken."

Das begeisterte Publikum nahm die gute Gabe gerne an, denn bis dato hatte es lediglich Erfolgserlebnisse gegen Essen und Paderborn zu Hause gegeben.

Entscheidend war am Sonntag, dass man die Merlins vom Beginn weg entzauberte. Flott lag der Uniklub vorne, vor allem dank der Durchschlagskraft und Lufthoheit von 2,13-Meter-Center Björn Schoo, der immer wieder geschickt am Brett in Szene gesetzt wurde. Das Double-Double (21 Punkte, zehn Rebounds) war der beste Beweis seiner Dominanz, die um so wichtiger war, da Oliver Komarek, mit 2,10 Meter der Zweitgrößte der Sauer-Schützlinge, grippebedingt passen musste. "Björn ist eindeutig zurück", befand Heindel, der ansonsten mit leuchtenden Augen die überzeugende Kollektivleistung in den Vordergrund rücken wollte. "Jeder hat seinen Part erfüllt - und der prima Start hat uns eben dabei geholfen." Insbesondere im ersten Viertel (24:11) lief das Bällchen. 55 Prozent Trefferquote aus dem Feld ist eine insgesamt beeindruckende Zahl. Die Topscorer der Gäste, Darryl Webb und Mark Hill, konnten bis zum Wechsel keinen einzigen Punkt für sich verbuchen - die Verteidigung der Neckarstädter sollte das Sahnestückchen sein. Auf "nur" 62 Punkte hat der USC bisher keinen Kontrahenten in der Pro A gehalten - Saisonbestwert!

Diese Marke dürfte bei den Fachleuten um Didi Keller große Anerkennung gefunden haben. Ein spektakuläres 113:93 wie gegen die Paderborn Baskets mag ja unterhaltsam sein, zielführender für das Erreichen eines Play-off-Platzes ist indes ein derartig leidenschaftlicher Auftritt wie gegen die Korbzauberer aus Crailsheim, deren Vereinsphilosophie mit sieben Legionären doch eher befremdet.

Da verbreitet das ausgewogene USC-Ensemble mehr Laune. Kai Barth ordnete das Spiel, gerade auch nach der Gesichtsverletzung von Charles Burgess, nahezu perfekt. Paul Zipsers Ruhe und Abgezocktheit war wiederum eine Augenweide. Und dass der 17-Jährige den mit wichtigsten Korb markierte, den vorentscheidenden zum 70:60 (37.) in einer kritischen Phase, spricht für sich und seinen Wert innerhalb des Teams. "Man vergisst immer, wie alt bzw. jung der Paul eigentlich noch ist", sagte Heindel, wie immer ein Vorbild an Engagement vorne wie hinten, über den "phänomenalen Youngster". Am Samstag in Ehingen soll möglichst ein weiterer Sieg her, ehe die Rückrunde am 8. Januar für den USC mit dem Heimspiel gegen die Chemnitz 99ers startet. "Wir werden alles daran setzen, dass die Moral hoch ist und bleibt", so Schoo im Hinblick auf den Jahresabschluss vor Uwe Sauers Haustür.

In der Verfassung der letzten drei Partien ist Sportmanagement-Student Schoo ein wichtiger Bestandteil des großen USC-Ganzen ...

Stenogramm: 9:0 (3.), 15:4 (7.), 20:6 (9.), 24:11 (1. Viertel), 24:20 (14.), 31:26 (19.), 36:28 (Halbzeit), 42:36 (24.), 52:40 (27.), 60:45 (3. Viertel), 64:55 (33.), 68:60 (37.),75:62 (Endstand).

Heidelberg: Schoo 21, Williams 12, Heindel 10, Zipser 10 (1 Dreier), Barth 9 (1), Burgess 7, Sargent 4, Watts 2, von Fintel - Kuhn.

Crailsheim: Baptist 15, Webb 12, Buck 10, Stohl 9 (3), Dunbar 6 (2), Sivorotka 5, Obiango 4, Kling 1, Hill, Tetzner.