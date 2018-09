Von Rainer Kundel

Mannheim. Hamburg ist zwar ein alter Eishockeystandort, war aber vor 2002 lediglich in unteren Ligen präsent. Erst die "Verpflanzung" der Anschuetz-Franchise von München in die Hansestadt brachte die DEL nach Stellingen, wo der finnische Brauereibesitzer Harry Harkimo in unmittelbarer Nachbarschaft zum HSV-Stadion für 83 Millionen Euro die O2-World-Arena gebaut hat. Die RNZ beleuchtet die Kräfteverhältnisse der Kontrahenten vor dem ersten Spiel im Viertelfinale am Mittwoch (19.30 Uhr) in der SAP Arena.

Die Ausgangslage: Die Adler beendeten die Vorrunde als Vierter mit sieben Zählern vor den Freezers. Nach zwei Jahren ohne Play-off-Teilnahme haben die mit einer runderneuerten Mannschaft in die Saison gestarteten "Kühlschränke" ihr Mindestziel erreicht. An Mannheim haben sie gute Erinnerungen: Ihre einzige Halbfinal-Teilnahme sicherten sie sich 2004 mit einer 4:2-Serie gegen die Adler.

Torhüter: Seit feststeht, dass der Klub nicht mit John Curry (28) verlängern wird, schwächelt der amerikanische Torhüter etwas. Für die Zukunft setzt man auf die Dienste des deutschen Nationaltorhüters Dimitri Kotschnew, der zurzeit in der russischen KHL unter Vertrag steht. Spielt Fred Brathwaite in Normalform - Vorteil Mannheim. Die jeweils zweiten Keeper Niklas Treutle und Felix Brückmann erhielten in jeweils 13 Spielen das Vertrauen ihrer Trainer.

Verteidiger: Auf dem Papier stimmt die Mischung zwischen Offensiv-Verteidigern und Abräumern. Auf dem Eis hätte man sich aber vor allem von NHL-Rückkehrer Christoph Schubert (30) mehr Akzente erwartet. Hamburg weist von allen 14 Klubs die schwächste Unterzahlbilanz auf, was nicht auf übermäßig großen Körpereinsatz schließen lässt. Aufgrund der größeren Beweglichkeit leichte Vorteile für die Adler.

Stürmer: Drei ausgeglichene Reihen in Mannheim mit der wiedervereinten "Wrecking-Crew" (Abräum-Kommando) in Person von Glumac, MacDonald und Kink steht die Überraschungslinie der Freezers gegenüber. Die ursprünglich als vierte Linie eingeplanten Wolf, Festerling und Flaake markierten 39 Treffer. David Wolf, 22-jähriger Sohn der MERC-Kampfmaschine Mannix Wolf, ist mit 167 Strafminuten aber der böse Bube der Liga. Komplettester Angreifer ist Center Rob Collins, vor einem Jahr in Düsseldorf noch maßgeblich am Aus der Adler beteiligt. Gefährlichster Powerplay-Spieler ist Rechtsschütze Brett Engelhardt (23 Tore).

Trainer: Während die Verträge mit Sportchef Stephanè Richer und Geschäftsführer Michael Pfad bis 2014 verlängert wurden, lässt man Benoit Laporte zappeln. Er gehört nicht zu den Vertretern des diplomatischen Corps, wird wegen seines Umgangs mit den Spielern auch "das Messer" gerufen. Der viersprachige Franko-Kanadier ist nicht unumstritten. "Wir verhandeln mit keinem anderen Trainer und sprechen mit ihm nach den Play-offs", heißt es in der Hansestadt. Der Absturz von Platz eins (Anfang Dezember) - vorübergehend stand die direkte Viertelfinal-Qualifikation in Gefahr - wird dem 51-Jährigen angelastet.

Bisherige Play-off-Bilanz: Erst einmal, 2003/04, gab es das Duell Adler gegen "Kühlschränke". Der damals Dritte entschied trotz zweier Heimniederlagen die Serie mit 4:2 (5:2, 1:0, 0:3, 4:1, 0:1 n.V. 3:5 ) für sich.

Vorrunden-Bilanz 2011/12: Ausgeglichen. In Hamburg hieß es 4:2 und 4:5 nach Verlängerung, in Mannheim 2:3 nach Penalty-Schießen und 7:2.

RNZ-Tipp: Die Adler haben ihre Favoriten-Stellung eingebüßt.. Bei der Tagesform gab es zwischen den Kontrahenten zuletzt kaum Unterschiede. Aufgrund des größeren Offensivpotentials und der bisher effektiveren Überzahl ist für die Mannschaft von Harold Kreis aber ein 4:2 in der Serie möglich.