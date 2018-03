Sinsheim. Der Druck ist da. Der SV Sinsheim sollte im letzten Spiel vor der Weihnachtspause punkten, um nicht mit allzu großen Sorgen die Feiertage verbringen zu müssen. Im Fußball würde man das Match am Freitag um 16 Uhr in Köpenick als Sechs-Punkte-Spiel bezeichnen. Im Volleyball ist es ein Vier-Punkte-Spiel. Denn Köpenick ist eine Mannschaft auf Augenhöhe mit den Sinsheimerinnen. Bisher haben sie in der Volleyball-Bundesliga aber zwei Siege mehr eingefahren als der SVS. Mit einem Erfolg könnte die Mannschaft von Trainer Stefan Bräuer den Anschluss ans Mittelfeld oder besser die Nichtabstiegsplätze herstellen.

Heute morgen setzten sich Spielerinnen und Verantwortliche in den Bus, um die zweite Reise nach Berlin innerhalb weniger Tage anzutreten. Am Sonntag erst war man von den Spielen gegen den VCO Berlin (3:2) und das VT Aurubis Hamburg (0:3) zurückgekehrt. "Wir haben in letzter Zeit schon einige Kilometer zurückgelegt"", sagt Bräuer. Und wenn seine Mannschaft dieses Mal erneut mit zwei Punkten aus Berlin zurückkehren würde, hätte es sich durchaus gelohnt. "Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns", sagt Bräuer. Und er hofft, dass die Nerven seiner Spielrinnen halten. Doch dass sie Nervenstärke besitzen, haben sie in dieser Saison schon bewiesen. Beide Siege gab es nach fünf Sätzen. Gegen den VCO Berlin wurden gar Matchbälle abgewehrt.

Die drei Tage zu Hause hat Bräuer für intensives Training genutzt. Schließlich hatte er in den vergangenen Wochen immer wiederholen müssen, dass seiner Mannschaft noch die Automatismen fehlen. Durch Verletzungen hatten ihm immer wieder Spielerinnen gefehlt. "Wir müssen noch zusammenwachsen", sagte er. So hat beispielsweise die Kanadierin Tammy Mahon, die erst vor der Partie gegen Suhl zum Team stieß, erst drei Spiele absolviert. Nur wenig länger ist Diana Castano in Sinsheim. Jule Schneider und Luise Mauersberger sind erst vor kurzem nach ihren Verletzungen wieder zurückgekommen.

Von Tammy Mahon, Spielführerin der kanadischen Nationalmannschaft erhofft sich Bräuer, dass sie eine Führungsrolle übernimmt und für Stabilität in der Annahme sorgt. "Gerade in engen und wichtigen Spielen könnte sie wichtig sein", sagt der SVS-Coach. "Sie findet immer besser rein und übernimmt Verantwortung. Sie kann in heißen Spielen Ruhe reinbringen." Und durch das Training findet sie immer mehr Bindung zur Mannschaft. Die sie nach Weihnachten dann weiter festigen kann. Denn bis zum neuen Jahr hat Bräuer erneut intensives Training angekündigt. Doch die Pause ist kurz. Bereits am 2. Januar hat der SVS sein erstes Heimspiel 2012. Marc Schmerbeck