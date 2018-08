Heidelberg. (CPB) Drei Vereine erreichten kampflos das Viertelfinale der deutschen Rugby-Meisterschaft, da die Gegner des Titelverteidigers Heidelberger Ruderklub, des Vorjahresfinalisten TV Pforzheim und den Sportclub Neuenheim nicht antraten.

Der dritte Heidelberger Verein in den Viertelfinals am 25. Mai ist die Rudergesellschaft Heidelberg, deren Gegner SC Germania List erfreulicher Weise in Heidelberg antrat, aber nicht konkurrenzfähig war und mit 103:10 Punkten besiegt wurde. Die hannoversche Mannschaft von Trainer Jens Himmer ist jung und talentiert, hatte im Fritz-Grunebaum-Sportpark aber keine Durchschlagskraft und war in der Verteidigung gegen die permanenten Angriffe der flinken RGH-Spieler überfordert. Einige Spieler der Lister brachten unverkennbar auch nicht die körperliche Fitness mit, die man für Bundesligaspiele benötigt.

Die RGH ging bereits nach drei Minuten in Führung und erzielte 15 Versuche durch Mike Härtel (3), Florian Wehrspann (3), Fabian Heimpel (2), Vincent Fischer (2), Edmoore Takaendesa, Bastian Himmer, Manuel Wilhelm, Christoph Ueberle und Marvin Dieckmann, der fantastisch kickte und 13 Erhöhungen ins Ziel brachte. Fabian Heimpel erhöhte einmal. Lists Punkte erzielten Kerim Galal mit Versuch und Kevin Riege mit Erhöhung und Straftritt.

RG Heidelberg: Dieckmann (70. M. Ringle) - Härtel (50. Ahl), F. Heimpel, Takaendesa (50. P. Schachner), Wehrspann - Himmer, Ueberle (55. J. Ringle) - E. Heimpel (68. Böhm), Wilhelm, Reinhard (41. Fischer) - Krischke, Hug - Coly, Bayram, Salerno (55. Übelhör).

Schiedsrichterin: Teagarden (Heidelberg); Zuschauer: 150.