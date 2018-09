Von Nikolas Beck

Heidelberg. "In welche Richtung soll es mit dem Verein gehen?", wollte Tony Garbelotto von den Verantwortlichen des USC Heidelberg wissen. "Das war die wichtigste Frage von allen", erinnert sich der neue Cheftrainer des Basketball-Zweitligisten an die ersten Gespräche vor seiner Vertragsunterzeichnung. Denn der 43-jährige Engländer kommt nach Heidelberg mit hohen Ambitionen: "Ich bin nicht nach Deutschland, um ein Pro-A-Trainer zu bleiben." "Professionalität" ist eines seiner Lieblingswörter. Und dies sei "keine Frage des Geldbeutels, sondern eine Frage der Einstellung."

An vielen kleinen Stellschrauben will Garbelotto drehen, um eine "neue Kultur" beim Ex-Rekordmeister zu etablieren. Mannschaft und Umfeld sollen eine Einheit bilden. Bei seiner Ankunft hatte er das Gefühl, dass "jeder sein eigenes Ding" machen würde. Egal ob Management, Betreuer, Athletiktrainer oder Mannschaftsarzt - "ich muss ihnen vertrauen können, genauso wie sie mir."

"Vertauen" ist auch für seine Schützlinge das entscheidende Stichwort. Als Teil seiner Trainer-Philosophie bezeichnet es Garbelotto, auf einheimische Spieler zu setzen. Mit Christian von Fintel und Oliver Komarek haben zwei Deutsche ihre Arbeitspapiere am Neckar bereits verlängert. "Ziemlich zuversichtlich" ist der Coach auch in Bezug auf Weiterbeschäftigungen von Janis Heindel, Kai Barth und Paul Zipser. "Ich will keine Angst haben müssen, auch mal fünf deutsche Spieler gleichzeitig auf dem Feld stehen zu haben." Im Klartext: Ein Langer muss noch her. Ob dieser Björn Schoo heißen wird, ist derzeit noch offen.

Die Planungen mit den einheimischen Spielern abzuschließen, sei Garbelottos nächste Aufgabe. Erst danach werde man sich beim USC mit drei weiteren "Imports" beschäftigen. Ein reiner Spielmacher, kein "Combo guard", sowie einen großen Flügelspieler und einen Center sucht man im Ausland.

Zwei Dinge hat der Mann aus Hackney, London bei der Videoanalyse einiger USC-Spiele als "verbesserungswürdig" ausgemacht: Zu wenig Einsatz in der Defensive und zu wenig Passspiel im Angriff. "Den Ball und die gegnerische Defense bewegen und Spieler belohnen, die ohne Ball viel arbeiten", soll die neue Erfolgsformel lauten. Und alle müssten bereit sein, Opfer zu bringen - "der Schlüssel im professionellen Basketball."

Dass er sich darüber einmal Gedanken machen würde, damit hatte der Sohn eines Italieners selbst nie gerechnet. "Semi-professionell" habe er als Pointguard Basketball gespielt, musste seine Karriere aber nach zwei schweren Knieverletzungen schon im Alter von 23 Jahren beenden. Mit Nachwuchsmannschaften sammelte er seine ersten Trainererfahrungen und "hatte absolut kein Interesse daran, Profi-Trainer zu werden."

Erstmals arbeitete er dann aber im Erwachsenenbereich als er eine jüdische Auswahl aus Großbritannien zur Silbermedaille bei den "Jewish Olympics" führte. Danach ging alles ganz schnell: Assistenztrainer der englische Nationalmannschaft, zwei erfolgreiche Jahre in Island (1998 - 2000) und zurück nach England zu den Newcastle Eagles, heute das erfolgreichste Team im englischen Basketball. Erfolge, für die Garbelotto den Grundstein gelegt hatte. Die "schlechteste Entscheidung seiner Karriere" nennt er daher den Wechsel nach Birmingham, wo er im Europa-Cup spielte, das Team aber aufgrund finanzieller Schwierigkeiten auseinanderfiel.

Nach vier Jahre als Nachwuchstrainer in Hackney übernahm er mit den Everton Tigers erst 2008 erneut eine Profi-Mannschaft, die 2011 mit ausschließlich britischen Spielern drei von vier möglichen Titeln holte. Doch auch im Nordwesten Englands entstanden finanzielle Engpässe. Leere Versprechungen erschwerten seine Arbeit. "Ich wollte einfach nicht mehr in England arbeiten, hatte genug von den Gepflogenheiten hinter den Kulissen", erklärt Garbelotto seinen Wechsel nach Europa.

Ausschlaggebend für den USC sei vor allem dessen seriöse Führung gewesen. "Ist das Management nicht stark, können viele Dinge schief gehen", sagt der Hoffnungsträger aus Erfahrung.

Unter seiner Leitung soll es bei den Neckar-Riesen auch endlich sportlich in die richtige Richtung laufen ...