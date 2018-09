Von Achim Wittich

Heidelberg. Das Warten auf die Pressekonferenz gestaltete sich zur Geduldsprobe. Nach dem 81:95 (41:42)-Heimdebakel im Olympiastützpunkt gegen sieben wackere Basketballer aus Cuxhaven schlossen sich am Sonntag Abend beim USC Heidelberg erst einmal die Kabinentüren für längere Zeit. Die erste Analyse der vierten Pleite in Serie dauerte länger. Doch viel schlauer war man beim Zweitligisten anschließend nicht. Es herrschte allgemeines Kopfschütteln und Rat- bzw. Fassungslosigkeit bei Spielern und Funktionsträgern des Zweitligisten vor.

Schließlich vertrat Assistent Ron Merriwether seinen Chef bei der kleinen Fragerunde. Headcoach Uwe Sauer hatte indes auch etwas später noch Probleme, die Gründe für die Talfahrt seiner Mannschaft zu erklären. Fest steht für den ehemaligen USC-Aufbauspieler nur soviel: "Wir können es jetzt nicht mehr durch Reden machen, sondern nur auf dem Feld. Geredet haben wir genug." Mehr denn je liegt bei den Korbjägern aus dem Neuenheimer Feld die Wahrheit auf dem Platz. Die Erstliga-Kicker aus Hoffenheim lassen schön grüßen.

Dabei legten Sauers angeschlagene Schützlinge verheißungsvoll los und führten zunächst mit 10:2 (3.). Doch wie instabil diese USC-Mannschaft im Februar 2012 ist, wurde schnell deutlich. Ohne eine extrem starke Leistung abrufen zu müssen oder gar zu zaubern, legten die Jungs von der Nordsee einen 15:0-Lauf hin - das 10:17 (7.) ließ die rund 900 Fans in der immer noch gut gefüllten OSP-Halle Böses rahnen. Daran änderte auch eine 21:18-Führung nach dem ersten Viertel wenig.

Kapitän Janis Heindel, dem es beim Warmmachen heftig in den Rücken schoss und der deshalb schnell noch eine Schmerztablette einwarf, und seine Mitspieler spielen nicht miteinander, sondern zocken aneinander vorbei. System und Struktur in den Angriffsaktionen fehlten meist. Diesmal war es wieder Jerrell Williams, der mit 27 Punkten und neun Rebounds hervorstach. Von seinen Kollegen konnte keiner in die Rolle eines Führungsspielers schlüpfen. Charles Burgess ist als Regisseur allenfalls Durchschnitt, Riese Oliver Komarek ist weiter kein Faktor. Das Nervenkostüm ist zum Zerreißen gespannt, also gehen auch gut gemeinte Aktionen daneben. Doch wenn selbst nach einer vorzüglichen Trainingswoche, wie unisono erklärt wird, eine solche Leistung herauskommt, erscheint das Mindestziel der Playoff-Qualifikation nicht erreichbar.

Jedenfalls hatte die kleine Rotation von Cuxhavens Trainer Vilmantas Metkevicius wenig Probleme, am Ende als sichere Sieger den langen Heimweg anzutreten. Angeführt vom überragenden Jackson Capel, der 30 Zähler einheimste und sieben von elf "Dreiern" in der USC-Reuse versenkte, nahmen die Gäste das Heft im zweiten Abschnitt immer fester in die Hand. Unerklärbare Lücken im Defensivverbund taten sich bei den Heidelbergern auf. Ein ums andere Mal wurde der Abwehrverbund des Universitäts-Sport-Clubs viel zu einfach ausgehebelt.

"Wir müssen uns wieder gegenseitig mehr vertrauen", sagt USC-Center Björn Schoo vielsagend. Erstaunt blickt man sich derzeit bei den USClern an, wenn man vom Kontrahenten mangels eigener Abstimmung mal wieder ausgetanzt wird. Nach 20 Partien und mehr als zwei Dritteln der Saison hat Sauer keine Einheit formen können. Cuxhaven nutzte das und zog trotz grauenvoller Freiwurfquote (55 Prozent) nach dem 60:66 (3. Viertel) locker davon. Capel traf weiter und auch seinen Nebenleuten ging die Puste nicht aus. Das reichte für einen indisponierten USC.

Stenogramm: 10:2 (3.), 10:17 (7.), 21:18 (1. Viertel), 21:23 (11.), 32:36 (16.), 41:42 (Halbzeit), 45:45 (22.), 54:54 (25.), 60:66 (3. Viertel), 62:68 (33.), 68:80 (36.), 81:95 (Endstand).

Heidelberg: Williams 27, Schoo 10, Zipser 9 (1 Dreier), Burgess 6, Komarek 6, Watts 6, Barth 6 (1), Heindel 6, von Fintel 3 (1), Sargent 2.

Cuxhaven: Capel 30 (7), Gerwig 18, McDaniel 14 (1), El Domiaty 10, Rice 10, Bogdanov 10, Pluskota 3 (1).