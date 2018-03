Von Claus Weber

Osnabrück. Drinnen oder draußen, Tor oder nicht? Auch die TV-Bilder lieferten keine Klarheit darüber, ob der SV Sandhausen in Osnabrück zu Recht mit 1:2 verloren hat. Denn in der 87. Minute lenkte Torwart Philipp Kühn einen Schuss von Elias Kachunga an den Pfosten, von dort trudelte das Leder an der Linie entlang, ehe ihn der Sandhäuser Schlussmann endlich unter Kontrolle bekam. Zu spät, wie der Linienrichter fand.

"Ich konnte das von meiner Position aus nicht genau sehen", sagte SVS-Trainer Gerd Dais, "aber meine Spieler haben mir gesagt, der Ball sei nicht in vollem Umfang hinter der Linie gewesen."

Entscheidet der kuriose Treffer am Ende die Meisterschaft in der Dritten Liga? Hätte der SV Sandhausen das 1:1 über die Zeit gebracht, wäre ihm der Titel so gut wie nicht mehr zu nehmen gewesen. So allerdings konnte der VfR Aalen, der beim VfB Stuttgart II 2:2 spielte und nun als zweiter Aufsteiger feststeht, seinen Rückstand auf zwei Punkte verkürzen.

Schlecht für Sandhausen, aber interessant für die Zuschauer. Denn nun wird die letzte Saisonpartie am Samstag (13.30 Uhr, Hardtwaldstadion) gegen den 1. FC Heidenheim doch noch zu einem Endspiel. Zumal der Tabellenvierte von der Ostalb noch eine kleine Chance auf den Relegationsplatz hat. Dazu müssten die Heidenheimer allerdings einen hohen Sieg am Hardtwald einfahren und der bisherige Tabellendritte Jahn Regensburg müsste zu Hause gegen Absteiger Jena verlieren. "Hoffnung haben wir schon", kündigt Heidenheims Trainer Frank Schmidt einen heißen Tanz an, "im Fußball gab's schon die verrücktesten Dinge."

Gerd Dais glaubt daran allerdings nicht. "Die Regensburger lassen sich das nicht mehr nehmen", meinte der Sandhäuser Coach. Zumal er zwei Wochen nach dem Aufstieg nun auch die Meisterschaft klar machen will: "Wir haben es in eigener Hand und wollen uns mit drei Punkten den Titel holen!"

Wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber Verfolger Aalen (+4) würde womöglich gar ein Unentschieden reichen. Doch darauf will sich Dais nicht einlassen, im letzten Saisonspiel soll den Zuschauern noch einmal etwas geboten werden - nicht nur auf dem Rasen. Zu einer großen Aufstiegsparty soll das Saisonfinale am Hardtwald werden.

Der Deutsche Fußball-Bund hat sein Kommen angesagt und wird die achteinhalb Kilo schwere und 63 Zentimeter große Meister-Trophäe mitbringen. "Das Original kommt zu uns, eine Kopie nach Aalen", verriet SVS-Geschäftsführer Otmar Schork. Den VIP-Gästen steht die Hardtwaldhalle zur Verfügung, für die Fans gibt's nach der Partie Live-Musik mit Uwe Janssen und Band auf dem Vorplatz. Einen Tag später, am Sonntagvormittag, wird die Mannschaft um 10.30 Uhr mit einem Autokorso vom Stadion auf den Rathausplatz fahren. Am liebsten möchte der Aufsteiger auch als Meister von Bürgermeister Georg Kletti empfangen werden.

Dass die Entscheidung am Samstag in Osnabrück noch einmal vertagt wurde, ärgerte Dais sehr. "Wir hatten einige vielversprechende Situationen, aber wir waren im Abschluss nicht konsequent genug", sagte der Trainer, "und die beiden Gegentore waren vermeidbar. Das war eine unnötige Niederlage."

Das fand auch Otmar Schork. "Wir haben eine ordentliche Leistung gezeigt und waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft", meinte der Geschäftsführer.

Nach der Pause drehten allerdings die Niedersachsen auf und hatten zunächst Pech, als Kachunga nach einem Eckball von Kampl nur das Außennetz traf (58.). Fünf Minuten später hatte der VfL-Stürmer mehr Erfolg, schoss nach einer Flanke von Riedel volley ein. Nico Klotz glich zwar per Kopf aus (78.), nachdem Osnabrücks Torwart Zumbeel einen Schuss von Frank Löning nur hatte abklatschen können, doch drei Minuten vor Schluss entschied Schiedsrichter Zwayer bei Kachungas Schuss auf Tor - ein Treffer, der die Meisterfrage bis zum letzten Spieltag völlig offen lässt.

Geklärt ist dagegen die Abstiegsfrage: Rot-Weiß Oberhausen und Carl-Zeiss Jena folgen der Bremer Reserve in die Regionalliga.

Osnabrück: Zumbeel - Gardawski (56. Riedel), Fischer, Hudec, Tauer - Latkowski (46. Hansen), Glockner (83. Pauli), Costa, Kampl - Kachunga, Hennings.

Sandhausen: Kühn - Schauerte, Pischorn, Schulz, Kandziora - Fießer (71. Grimaldi) - Pinto (71. Öztürk), Danneberg, Ulm (78. Blacha), Klotz - Löning.

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin); Zuschauer: 6000; Tore: 1:0 Kachunga (63.) 1:1 Klotz (79.) 2:1 Kachunga (87.).