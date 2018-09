Von Nikolas Beck

Heidelberg. Tony Garbelotto heißt er, der neue Trainer der Zweitliga-Basketballer des USC Heidelberg. Ungewöhnlich früh - vier Monate vor Beginn der neuen Spielzeit - kann der Ex-Rekordmeister also Vollzug melden und im 43-jährigen Engländer einen Nachfolger für Uwe Sauer präsentieren.

"Ein Engländer?", werden sich jetzt viele fragen. "Man sieht immer und überall die gleichen Gesichter", erklärt USC-Manager Matthias Lautenschläger. Ganz bewusst habe man sich für einen Coach "ohne Pro A- oder BBL-Stallgeruch" entschieden.

Zumal Garbelotto ein ausgewiesener Fachmann ist und eine beindruckende Vita aufweisen kann. Mit seinem letzten Arbeitgeber, den Mersey Tigers aus dem Nordwesten Englands, gewann er innerhalb seiner vier Jahre zwei Meisterschaften und beide englischen Pokal-Wettbewerbe jeweils ein Mal. Außerdem war Garbelotto zuletzt als Assistenztrainer der englischen Nationalmannschaft tätig. Über den Agenten des Engländers, der auch den letztjährigen USC-Spieler Clint Sargent betreut, war Garbelotto auf den Heidelberger Traditionsverein aufmerksam geworden. "Ich hatte schon länger geplant, eine Aufgabe in Europa anzunehmen", berichtet Garbelotto. Dass es jetzt die zweite Liga in Deutschland geworden ist, "mag auf den ersten Blick etwas merkwürdig klingen", räumt er ein, "aber die Verantwortlichen haben mich von ihrem Wunsch zu wachsen und irgendwann in der ersten Liga zu spielen, überzeugt."

Auch beim USC war gleich der erste Eindruck ein bleibender gewesen. "Er ist ein absoluter Profi", schwärmt Lautenschläger, "er kannte bereits die kompletten deutschen Strukturen mit NBBL und JBBL."

Intensiv beschäftigt hat sich Garbelotto auch mit dem letztjährigen Kader bereits: "Von den Statistiken bekommt man das Gefühl, dass diese Mannschaft mehr hätte erreichen können." Besonders die deutschen Spieler hätten "großes Potenzial" besessen. Die richtigen einheimischen Spieler zu finden, bezeichnet Garbelotto als "Schlüssel des ganzen Projekts." Die Rekrutierung soll daher umgehend beginnen. Innerhalb der nächsten zwei Wochen wird der neue Chef in Heidelberg erwartet und will "so viele Leute wie möglich treffen und kennenlernen."

Mit einer Philosophie, die seinen Spielern in der Offensive Freiheiten einräumt, in der Verteidigung aber keinerlei Kompromisse zulässt, will Garbelotto mindestes einen Playoff-Platz erreichen. Gelingt dies, verlängert sich sein Vertrag automatisch um eine weitere Spielzeit. An ein erneutes Scheitern verschwendet er jedoch keinerlei Gedanken. Garbelotto selbstbewusst: "Schaffe ich mit Heidelberg die Playoffs nicht, dann habe ich wohl den falschen Beruf gewählt."