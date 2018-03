Sinsheim. (ms) Es ist ein erstes Endspiel um den Klassenverbleib. Das Finale ist das Spiel gegen den SC Potsdam am Samstag, 7.Januar, um 19 Uhr in der Volleyball-Bundesliga aber noch lange nicht. Der SV Sinsheim steht auf Rang zwölf und damit auf einem Abstiegsplatz. Zwei Punkte mehr haben die Potsdamerinnen (6:20) auf dem Konto. Das heißt Rang elf. Die Ausgangslage ist somit klar.

Mit einem Sieg könnte der SVS die Chance auf den Klassenerhalt deutlich erhöhen. Mit einer Niederlage wäre zwar noch nichts verloren, doch es würde immer schwieriger werden, das Ziel zu erreichen. Denn schon bis zum Köpenicker SC auf Rang zehn klafft eine große Lücke. Die Berliner haben bereits zwölf Punkte erkämpft.

Doch die Sinsheimerinnen strahlen Zuversicht aus, zeigte die Formkurve in den beiden Spielen im Jahr 2012 doch nach oben. "Wir müssen unsere Nerven im Griff haben", sagte Trainer Stefan Bräuer: "Es geht darum, dem Gegner das Spiel aufzuzwingen und sich nicht nach ihm zu richten." Durch die Spiele gegen Dresden (1:3) am Montag und Schwerin (0:3) am Mittwoch hatten die Kraichgauerinnen die Möglichkeit, im Rhythmus zu bleiben. Potsdam absolvierte seit dem Jahreswechsel nur eine Partie - das 1:3 am Dienstag gegen den VfB Suhl.

Sinsheims Nachteil: Es gab in dieser Woche kaum Möglichkeiten zum Training, zudem wurden einige Spielerinnen durch ein Magen-Darm-Virus gebeutelt. Es bleibt abzuwarten, wie der SVS den Kräfteverschleiß und die lange Reise nach Schwerin verkraftet hat. Am Donnerstag Morgen war man erst zurückgekommen.

Doch es gab bisher mehr Licht als Schatten auf Sinsheimer Seite. Die Mannschaft scheint sich immer besser zu finden. In Schwerin wurde Tammy Mahon zur wertvollsten Spielerin gewählt. Der Neuzugang hatte bislang noch nicht immer überzeugt. "Sie findet in ihren Rhythmus", sagte Bräuer: "Tammy ist auf dem richtigen Weg." Wie das ganze Team.

Nun muss dieser Weg heute Abend konsequent beschritten werden. Dabei hofft Bräuer auch auf die Unterstützung der Zuschauer. "Ich wünsche, dass wir eine ähnlich große Kulisse haben wie gegen Dresden", sagt der Coach: "Ich denke, wir werden ein gutes Spiel zeigen. Wenn alle fit sind." Sicher wird es aber kein Leckerbissen. Zu erwarten ist dagegen eine spannende, hart umkämpfte Begegnung zweier Mannschaften, die ihre Chance nutzen wollen. "Es wird bestimmt nervenaufreibend", ahnt Bräuer. Bislang hatte der SVS seine Nerven meistens im Griff, wenn es darauf ankam. So soll es auch im ersten Endspiel um den Klassenverbleib sein.

Bundesliga Frauen, Samstag, 19 Uhr: SV Sinsheim - SC Potsdam (Messehalle 6).