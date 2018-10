Von Christopher Benz

Neckarelz/Mannheim. Kenan Kocak, Trainer des Fußball-Oberligisten VfR Mannheim saß noch eine Weile gedankenverloren auf der Auswechselbank. Wenige Minuten zuvor hat seine Elf bei der SpVgg Neckarelz mit 0:1 verloren und damit einen bitteren Rückschlag im Meisterschaftskampf erlitten. Bei der folgenden Pressekonferenz wurde der 31-jährige Übungsleiter gefragt, ob sich seine Mannschaft in der Krise befände. "Wir müssen die Kirche im Dorf lassen", stellte Kocak klar. Er und der VfR würden schließlich aus der Verbandsliga kommen. "Wir wollten vor der Runde als Aufsteiger nichts mit dem Abstieg zu tun haben."

Eine Vorrunde, in der die Rasenspieler von Erfolg zu Erfolg eilten - dabei 40 von 48 möglichen Punkten sammelten - machte den Neuling aber postwendend zum Titelfavoriten. Im Fanblock des VfR sah man in der langen Winterpause einen Grund für die derzeitige, schwächere Phase. Der Rhythmus sei ein wenig verloren gegangen. Nach vier Partien 2012, aus denen nur vier Zähler ergattert wurden, drohen die Mannheimer den Platz an der Sonne an den SSV Ulm zu verlieren. Kommenden Sonntag gastieren die Ulmer "Spatzen" im Rhein-Neckar-Stadion. Ohne Frage ein richtungweisendes Spiel.

Vielleicht muss einfach nur das Glück zurückkehren. "Es ist klar, dass wir auch mal so eine Phase durchmachen müssen", versucht Kocak seine Jungs wieder aufzubauen. In Neckarelz war der VfR in der ersten Hälfte die spielerisch überlegene Elf, ging nach einer Unachtsamkeit aber mit einem Rückstand in die Kabine. Nach der Pause war davon nichts mehr zu sehen, weshalb die Gastgeber nicht unverdient die drei Punkte gewannen.

Ein weiteres Problem ist der verletzungsbedingte Ausfall von Kaan Erdogdu. Nach einer Knorpeloperation zieht sich der Heilungsverlauf hin. Drei bis vier Wochen wird der Torjäger (14 Treffer) noch fehlen. "Natürlich ist Kaan nicht eins zu eins zu ersetzen, vor allem auch als Persönlichkeit auf dem Platz", weiß Kocak um die Bedeutung seines Führungsspielers, "aber nur das als Grund zu nennen, wäre zu einfach."

"Eine Begegnung mit Endspielcharakter für uns", unterstrich indes Neckarelz-Trainer Peter Hogen die Wichtigkeit des Vergleichs mit dem Tabellenführer. Nach 90 intensiv geführte Minuten sah man auf Seiten der Odenwälder in erfreute und weiterhin kampfeslustige Gesichter. "Wenn haben das Meisterrennen offen gehalten", analysierte Dr. Thomas Ulmer, Präsident der SpVgg, "und werden weiterhin nichts unversucht lassen." Damit verkürzte man den Rückstand auf den Tabellenführer auf sechs Punkte. Es könnte noch knapp werden, doch dazu müssten die Neckarelzer eine Siegesserie starten und vermutlich auch die Auswärtspartie in Ulm am 28. April gewinnen. Bis dahin stehen neben der kommenden Begegnung beim Bahlinger SC noch drei weitere Spiele im heimischen Elzstadion an.

Sollte es nichts mehr werden mit der Meisterschaft, kann man sich sicher sein, dass in der kommenden Saison alles für den Aufstieg getan wird. Diese Runde steht aber noch ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm - das Halbfinale des badischen Pokals gegen den SV Sandhausen. "Das wäre wohl unser wichtigster Sieg", schmunzelte Ulmer, wohl wissend, dass ein Überraschungscoup gegen die Hardtwälder die zweite Teilnahme am DFB-Pokal bedeuten würde.