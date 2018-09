Von Achim Wittich

Mannheim. Am Dienstag mussten die Adler Mannheim kurzfristig umplanen. Am Frankfurter Flughafen wurde gestreikt. Deswegen machte sich der Tross der Blau-Weiß-Roten um 13.30 Uhr mit der Deutschen Bundesbahn auf gen Norden. Die veränderte Anreise soll allerdings am Abend um 19.30 Uhr nicht dazu führen, dass die Spieler von Trainer Harold Kreis bei den Hamburg Freezers erneut "entgleisen". Das unnötige 1:2 im dritten Spiel gegen die "Kühlschränke" am Sonntag in der heimischen SAP Arena soll vielmehr Warnung genug sein, den bisher unterlegenen Gegner nicht noch weiter aufzubauen. Bisher haben die Adler ihren Viertelfinalgegner dominiert und hätten bei mehr Konzentration und Kaltschnäuzigkeit auch vor drei Tagen als Sieger vom Eis gehen müssen.

Umso gefährlicher stellt sich nun aber die Situation dar, was Kreis jedoch angesichts von sieben möglichen Duellen noch nicht aus der Ruhe bringt. "Wir wissen, wie wir zu spielen haben und werden das heute ausnutzen", machte er sich zuversichtlich auf zum Mannheimer Hauptbahnhof - der Adler-Express rollt! Die Personalsituation ist unverändert. Verteidiger Chris Lee kann noch nicht wieder ins Geschehen eingreifen. Ansonsten gibt es jedoch glücklicherweise keine weiteren Ausfälle zu beklagen. Die einzelnen Reihen werden von Kreis nicht verändert.

Auch die Hamburger sind nicht mehr in kompletter Besetzung. Sie werden bis zum Ende der laufenden DEL-Saison auf Ryan Stone verzichten müssen. Der Stürmer hatte sich beim zweiten Vergleich am vergangenen Freitag eine Schultereckgelenksprengung zugezogen und wird nach eingehender ärztlicher Untersuchung rund drei Monate pausieren müssen.

Harold Kreis lässt sich davon allerdings nicht beeinflussen, gibt die eindeutige Marschroute vor: "Mit "hoher Laufbereitschaft" soll in der "O2-World" dem Gegner eingeheizt werden. "Wir wollen nicht warten, sondern selbst das Tempo bestimmen" - die Mannheimer also mit ICE-Geschwindigkeit!?

Bleiben Kapitän Marcus Kink und Co. in der Spur, könnte am Freitag (19.30 Uhr) die Fahrt ins Halbfinale gebucht werden. Dann begrüßen die Adler bereits zum fünften Mal in dieser Runde Freezers Trainer Benoit Laporte und seine Cracks im voll besetzten "Ufo".

DEL, Viertelfinale, Mittwoch, 19.30 Uhr: Hamburg Freezers - Adler Mannheim.