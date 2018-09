Von Nikolas Beck

Heidelberg. Vor fast vier Jahren verließ Tobias Stoll den USC Heidelberg und wechselte in die Pro B zu den Crailsheim Merlins. Nach einer weiteren Saison bei der BG Karlsruhe beendete er seine Profi-Karriere und arbeitet mittlerweile beim Karlsruher Unternehmen IFM Sports im Bereich Sportsponsoring. Dem Basketball blieb der 28-Jährige aber immer treu und trug in der vergangenen Saison maßgeblich zum Aufstieg der USC-Reserve in die 1. Regionalliga bei. Am Sonntag kehrte Stoll beim 79:75-Erfolg gegen die Giants Düsseldorf auf die Heidelberger Pro A-Bühne zurück.

Tobias Stoll, wie war es, nach fast vier Jahren wieder im Zweitliga-Trikot des USC aufzulaufen?

Es war ein richtig gutes Gefühl. Auch wenn aus der Mannschaft von damals nur noch wenige Spieler übrig geblieben sind, kennt man doch viele der Zuschauer noch. Natürlich herrscht in der Pro A eine ganz andere Stimmung, das pusht noch einmal zusätzlich.

Wann hatten Sie erfahren, dass Sie in der ersten Mannschaft aushelfen sollen?

Vor zwei Wochen bekam ich einen Anruf von Matthias Lautenschläger. Er hat mir von der Trennung von Charlie Burgess berichtet und die Situation geschildert. Da war mir eigentlich schon klar, was als nächstes kommt.

Und Sie haben direkt zugesagt?

Ich hatte das Pro A-Geschehen ja weiterhin verfolgt. Um das Spielerische habe ich mir keine Sorgen gemacht. Körperlich bin ich ohnehin noch fit. Von daher musste ich nicht lange überlegen

Wie haben Sie das zuletzt arg gebeutelte Team im Training wahrgenommen?



Die Jungs kommen alle sehr gut miteinander aus, es herrscht ein respektvoller Umgang. Aber die Mannschaft ist extrem verunsichert. Das ist mir sofort aufgefallen. Da gibt es eine richtige mentale Blockade.

Nach seinem Gala-Auftritt am Sonntag ist der junge Paul Zipser wieder das große Thema ...

Für mich ist Paul schon seit drei Jahren das große Thema (lacht). Es ist unglaublich, was er macht. Da spielt eine Mannschaft voller Profis, die von einem 18-Jährigen getragen werden muss. Da sind wir wieder bei dem mentalen Aspekt. Ein 18-Jähriger denkt eben noch nicht so viel nach. Und Paul hat dazu auch die Fähigkeiten, sein Ding dann durchzuziehen.

Sie haben auch häufig in der zweiten Mannschaft mit Zipser gespielt. Wie sehen Sie seine Entwicklung in den letzten Jahren?

Paul hat während der vergangenen Saison einen Riesensprung gemacht. Als er damals zu uns ins Training kam, war er noch ein Kind. Vor der aktuellen Runde dachte ich mir aber schon, dass sich einige noch die Augen reiben werden, wenn Paul plötzlich ein fester Bestandteil der Pro A-Rotation ist.

Zurück zu Ihnen. Wie geht es in den kommenden Wochen weiter?

Sofern es meine Arbeit zulässt, werde ich zwei Mal wöchentlich mit der ersten Mannschaft trainieren. Laut Statuten darf ich bei fünf Spielen aushelfen. Ich denke, ich bin die nächsten vier Partien wieder dabei, genau geklärt ist es aber noch nicht.

Und danach? Haben Sie wieder Zweitliga-Blut geleckt?



Das Thema war für mich eigentlich komplett erledigt, aber natürlich macht es gerade wahnsinnig Spaß. Als Sportler sucht man ja immer nach größeren Herausforderungen. Die Frage ist, ob es zeitlich noch machbar wäre. Aber man sollte niemals nie sagen ...