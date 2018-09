Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) biegt in dieser Woche in das letzte Viertel ihres Vorrunden-Marathons ein, bei dem nach dem 52. Spieltag am 11. März sechs feste Play-off-Teilnehmer und vier weitere Teams für zwei Hoffnungsplätze ausgespielt sind. Für die gestern spielfreien Adler Mannheim stehen einschließlich der Partie am Dienstag bei den Kölner Haien (19.30 Uhr) noch je sieben Heim- und Auswärtspartien an.

Das in Straubing ansässige Fachmagazin Eishockey News veröffentlichte jüngst eine gewagte Prognose. "Die Top Sechs setzen sich ab". Ob diese Schlagzeile der Realität einer Liga mit einem breiten, inkonstanten Mittelfeld entspricht oder der Sympathie für den Klub vor der Haustür geschuldet ist? Die Straubing Tigers haben sich ja seit geraumer Zeit auf Platz sechs festgesetzt. Immerhin legt sich auch Erich Kühnhackl fest, wer das Play-off-Ticket gelöst hat: "Berlin und seine ärgsten Verfolger Mannheim und Ingolstadt spielen trotz gelegentlicher Ausreißer eine konstante Saison", wagte der Eishockey-Spieler des Jahrhunderts einen Ausblick ins Frühjahr, "die bleiben unter den Top Vier mit Heimrecht im Play-off".

Wenngleich die kommenden Wochen für Teams, die bisher im Soll liegen, eine gefährliche Zeit sind. Die Erfahrung lehrt, dass die Tage bis Ende Februar eine Phase sind, in der vornehmlich die geistige Frische mitunter darunter leiden kann, dass die "Zeit, wegen der man Eishockey spielt" - so die branchenübliche Definition einer Play-off-Runde - noch etwas entfernt ist, so dass selbst Teams mit komplettem Kader den einen oder anderen Durchhänger erleben. Die seit Wochen nicht mehr kompletten Adler mussten bei der 2:4-Niederlage in Ingolstadt erleben, dass eine komplett fehlende Reihe gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe den Unterschied ausmacht. Angefangen Mitte November von Reul, über Wagner, MacDonald, Goc, Mitchell, Ullmann und zuletzt Magowan summiert sich die Anzahl der kurz- und langfristigen Ausfälle derart, dass Harold Kreis ständig zu Umstellungen gezwungen ist. Bei den drei letzten Auswärtsniederlagen wurden mit Craig MacDonald (Kreuzbandriss/Chance auf Play-off-Teilnahme besteht) und Ullmann (Schambeinfugen-Entzündung/Ausfallzeit ungewiss) die besten Bully-Spieler vermisst.

Die Bedeutung eines gewonnenen Anspiels wird vielfach unterschätzt - es bedeutet Scheibenbesitz mit der Möglichkeit der Befreiung in Unterzahl sowie Festsetzen im gegnerischen Drittel beim Powerplay. Als Produkt daraus ergeben sich die Erfolgsquoten der Special-Teams. Und die sind mit Beginn des neuen Jahres gesunken. Auch wenn bei der 2:4-Niederlage am Freitag in Ingolstadt - der direkte Vergleich der beiden ärgsten Berlin-Verfolger steht nun nach Spielen 2:2 - Fred Brathwaite und seine Vorderleute keinen Treffer in Unterzahl zuließen: Sie klärten oft nicht konsequent genug gegen einen in der engen Saturn-Arena frenetisch nach vorn getriebenen und bis in die Haarspitzen motivierten Gegner. So traf die Diagnose von Yannic Seidenberg ins Schwarze: " Wir haben zu langsam gespielt und die Scheibe nicht schnell genug aus dem eigenen Drittel gebracht".

Enttäuscht zeigte sich auch Frank Mauer und das trotz seines siebten Saisontores nach einer persönlichen Flaute von vierzehn Partien. "Ich habe keine wirkliche Erklärung für unsere Leistung", so der 23-jährige Nationalspieler, "das ruft gegen Köln nach schneller Wiedergutmachung".