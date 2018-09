Heidelberg. (nb) Eine Woche früher als die Konkurrenten verabschieden sich die Zweitliga-Basketballer des USC Heidelberg am Samstag in die Winterpause. Am Weihnachtswochenende haben die Neckar-Riesen spielfrei, so dass der Heimaturlaub für das US-amerikanische Quartett schon am Sonntag beginnt. "Entscheidend wird sein, dass unsere Spieler mental nicht schon in der Winterpause sind", sagt USC-Manager Matthias Lautenschläger vor der Partie bei Erdgas Ehingen/Urspringschule.

Schließlich wollen die Schützlinge von Trainer Uwe Sauer durch einen Sieg beim Aufsteiger die Hinrunde mit einer positiven Bilanz abschließen. Im Falle eines Erfolges würde der USC mit acht Siegen und sechs Niederlagen auf einem Playoffplatz ins neue Jahr gehen. Lautenschläger: "Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, denn es kann eine Art Weichenstellung sein."

Gegen den aktuellen Pro B-Meister tritt der USC am Samstagabend um 19.30 in voller Kaderstärke an. Auch Oliver Komarek ist wieder an Bord. "Es wird von Tag zu Tag besser, aber natürlich bin ich noch nicht bei 100 Prozent", sagte das Heidelberger Urgestein nach den ersten Trainingseinheiten in dieser Woche. Um Komarek waren zuletzt Wechselgerüchte aufgekommen - ein Thema, mit dem sich der 2,10 Meter-Mann nicht beschäftigt: "Natürlich gibt es immer mal wieder Angebote, aber diese Frage stellt sich mir derzeit nicht", dementiert Komarek.

Auch Matthias Lautenschläger schließt jegliche Veränderungen im Kader aus, schmunzelt: "Wir hoffen, dass alle Amerikaner am 29. Dezember wieder aus dem Urlaub zurückkommen, damit wir mit diesem Team den Rest der Saison bestreiten können." Gerade Oliver Komarek hätte sich "mit seiner neuen Rolle identifiziert" und werde noch "viele starke Partien für den USC abliefern", ist sich Lautenschläger sicher.

In der Vorwoche war Heidelbergs Nummer 33 aufgrund einer bakteriellen Entzündung allerdings noch zum Zuschauen verdammt. Mit dickem Schal um den Hals verfolgte Komarek von der Bank, wie sich Björn Schoo und Jerrell Williams auf seiner Position für mehr Einsatzzeit empfahlen. "So etwas muss man als Sportler ausblenden können", versichert Oli: "Wichtig ist, dass jeder seinen Teil zum Erfolg beiträgt."

Statt zu schmollen, feuerte Komarek von draußen an, versorgte seine Kollegen mit Handtüchern, Wasser und aufmunternden Worten. Und hinterher freute man sich gemeinsam über ein eindrucksvolles 75:62 über die Crailsheim Merlins. Selbstvertrauen sollte der USC also genug getankt haben, um dem heimstarken kommenden Gegner am Samstag Paroli bieten zu können. Zumal Ehingen erst am Donnerstagabend im Einsatz war und den Tabellenführer Mitteldeutscher BC zu Gast hatte - diesen allerdings deutlich mit 89:77 besiegten.

Pro A Herren, Samstag, 19.30 Uhr: Erdgas/Ehingen Urspringschule - USC Heidelberg (Längenfeldhall).