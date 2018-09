Heidelberg. (nb) Auch drei Spieltage vor Ende der regulären Saison der 2. Basketball-Bundesliga wird rund um den Olympiastützpunkt gerechnet, bis die Köpfe rauchen. Schafft es der USC Heidelberg noch in die Playoffs? Wie viele Siege benötigen die Neckar-Riesen noch, um einen Platz unter den besten acht Mannschaften zu ergattern? Matthias Lautenschläger vom USC-Organisationsteam wollte es ganz genau wissen, hat die möglichen Ergebnisse seines USC sowie der direkten Konkurrenz durchgespielt und kam zum Schluss: "In den meisten Szenarien reichen zwei Siege."

Zwei Erfolge vor heimischem Publikum gegen die vermeintlich schwächeren Gegner Saar-Pfalz Braves und Ehingen würden den USC also voraussichtlich doch noch in die Saison-Verlängerung spülen. "In der eigenen Halle gewinnen und dazwischen am Sonntag in Crailsheim auf ein kleines Wunder hoffen", heißt Lautenschlägers Erfolgsformel.

Klingt einfach - ist es aber nicht. Denn die Bilanz gegen die sogenannten Underdogs spricht nur bedingt für Heidelbergs beste Basketballer. "Vor allem die Heimspiele haben wir regelmäßig versemmelt", erinnert sich Lautenschläger nur ungerne an die Auftritte gegen Leitershofen, Cuxhaven und Nürnberg. Fünf Mannschaften stehen in der Tabelle hinter dem USC. Gegen drei davon zog man im OSP den Kürzeren, die anderen Beiden hat man noch vor der Brust.

Den Anfang macht am Freitag um 19.30 Uhr das Derby gegen die Saar-Pfalz Braves. Der USC empfängt einen Gegner, dem im vor der Runde kaum zu erwartenden Abstiegskampf das Wasser bis zum Hals steht. Das Gastspiel ist für die Braves wohl die letzte Chance, ein Endspiel am letzten Spieltag beim Schlusslicht Leitershofen zu verhindern. Denn trotz zahlreicher Veränderungen im Kader - die US-Amerikaner Nicholas Okorie und Babatunde Alawoya kamen für Jasmin Catovic und Dimitriy Cheremnykh - stellte sich auch nach dem Trainerwechsel von Nenad Josipovic zu Marco Amelow keine deutliche Verbesserung ein. Auch Robert Lee McKiver, der im Hinspiel der USC-Verteidigung die einzigen wirklichen Kopfschmerzen bereitet hatte, ist nicht mehr Teil des Teams.

Aus den Vollen schöpfen kann USC-Trainer Uwe Sauer am Wochenende nicht. Vor allem auf den kleinen Positionen ist die Personaldecke dünn. Nach der Entlassung von Spielmacher Charlie Burgess wurde Tobi Stoll aus der USC-Reserve zum Ersatz für Kai Barth befördert - darf aber nur in insgesamt fünf Partien eingesetzt werden.

"Wir wollen Tobi auf jeden Fall im letzten Spiel dabei haben", erklärt Lautenschläger, warum Stoll auf die schwierige Auswärtsaufgabe in Crailsheim wie schon in Kirchheim verzichten wird und heute sowie nächste Woche gegen Ehingen zu seinen Einsätzen vier und fünf kommen soll. Paul Zipser wird aufgrund seiner Abiturprüfungen die beiden Spiele des Wochenendes definitiv verpassen.

Beim USC hofft man trotz des ungewöhnlichen Freitagabend-Termins auf eine volle Halle. "Eine Kulisse wie in den letzten Heimspielen kann nur helfen", sagt Lautenschläger, "der Funke muss aber von der Mannschaft überspringen. Jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel."

Pro A-Liga Herren, Freitag, 19.30 Uhr: USC Heidelberg - Saar-Pfalz Braves (OSP, Im Neuenheimer Feld 710).