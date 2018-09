Von Nikolas Beck

Heidelberg. Einmal in Rückstand geraten, benötigte der USC Heidelberg am Sonntagabend zwei komplette Viertel, um wieder in Schlagdistanz zu kommen - und nur eine Minute, um die Partie wieder aus der Hand zu geben. Auf 19 Zähler war die BG Karlsruhe zwischenzeitlich bereits enteilt, sah über weite Strecken des 81:87-Erfolgs wie der sichere Sieger aus. Doch tapfer kämpfende Heidelberger, von über 1000 lautstarken USC-Fans auf der Tribüne angestachelt, wollten "das Matchball-Spiel" um die Playoffteilnahme nicht aufgeben. Sanijay Watts verkürzt zu Beginn des Schlussabschnitts auf 62:63. Der Olympiastützpunkt gleicht einem Tollhaus. Sitzen kann keiner mehr, weder auf der Tribüne noch auf der Heidelberger Bank.

Eine Minute später hat Martin Samarco seine BG schon wieder mit zehn Punkten in Front geworfen. 60 Sekunden reichten aus, um dem USC aufzuzeigen, wo der Schuh am stärksten drückt. "Ein generelles Problem" sei es, räumte Kai Barth hinterher ein, "dass wir zu schnell überdrehen." Während es der USC mit der Brechstange richten wollte und scheiterte, übernahm bei Karlsruhe Samarco. Dass Sauer seine Mannschaft an diesem Basketballabend besser gesehen hatte und alleine die individuelle Klasse des US-Amerikaners (27 Punkte) und Rouven Roesslers (28) ausschlaggebend fand, war nur ein schwacher Trost.

Denn vier Spiele vor Schluss rangieren Heidelbergs beste Basketballer weiter auf Rang elf. Drei Siege müssen es wohl mindestens noch sein, um sich in die Playoffs zu zittern. Enttäuschend, hatte man sich doch von der Zusatzklausel im Vertrag mit Hauptsponsor MLP, wonach sich das Engagement bei Erreichen von Platz vier automatisch verlängern würde, Planungssicherheit erhofft.

USC-Manager Matthias Lautenschläger will dennoch "trotz der sportlichen Misere frühzeitig die Weichen stellen", befindet sich bereits in Gesprächen mit alten wie neuen potenziellen Sponsoren. Ob das erneute Abschneiden im grauen Pro A-Mittelmaß die Geldgeber jedoch überzeugen wird? "Wir haben aus dieser Saison viele sehr gute Erkenntnisse mitnehmen können, um in Zukunft weniger Fehler zu machen", ist Lautenschläger überzeugt.

Erkenntnis Nummer eins gab's am Sonntag, als Roessler und Samarco aufdrehten und bei Heidelberg niemand das Zepter in die Hand nehmen konnte. "Wir haben keinen Spieler, der in der entscheidenden Phase die Würfe nimmt. Das war wohl der große Fehler bei der Rekrutierung im Sommer." Freilich kosten solche Spieler Geld, aber dann sei eben die Frage, wie tief ein Kader besetzt sein muss, meint Lautenschläger. Klasse statt Masse soll das Motto künftig also heißen.

Einen Trainer, der seine Schützlinge alleine zusammenstellt, wird es ebenfalls nicht noch einmal geben. Es scheint, als habe man bei den USC-Verantwortlichen endgültig eingesehen, dass es grundlegende Veränderungen benötigt, um tatsächlich irgendwann höhere Ziele verfolgen zu können. "In Zukunft den ersten Schritt vor dem zweiten machen", nennt es Lautenschläger. Auch mit dem fünfköpfigen Organisationsteam sei man "nicht auf dem richtigen Weg", man müsse "die vielen unterschiedlichen Kompetenzen einfach effektiver nutzen."

Beim Ex-Rekordmeister gilt es, sich neu zu strukturieren - Playoffs 2012 hin oder her.