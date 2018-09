Von Nikolas Beck

Heidelberg. "Das ist schon verrückt", sagt Uwe Sauer beim Blick auf die Tabelle der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Fünf Mannschaften streiten sich vor dem letzten Spieltag noch immer um die letzten beiden Tickets für die Playoffs. Dass eine dieser fünf Mannschaften der USC Heidelberg sein würde, damit hatte zu Beginn der Saison wohl kaum jemand gerechnet. "Natürlich wäre es mir lieber, wir würden am Samstag nur noch um das Heimrecht kämpfen", erklärt USC-Manager Matthias Lautenschläger, "aber zwischendurch sah es auch mal so aus, als ob wir die Playoffs überhaupt nicht mehr erreichen könnten."

In der Tat musste man schon ein großer Optimist sein, um während der Niederlagenserie im Januar und Februar den "Riesen vom Neckar" noch Chancen auf einen Platz unter den besten acht Teams einzuräumen. "Die schlechten Spiele haben wir hinter uns gelassen", ist Lautenschläger sicher. Die letzten Wochen stimmen ihn zuversichtlich, dass man am Samstag um 19.30 Uhr mit den Fans im Olympiastützpunkt zumindest einen Sieg gegen Ehingen feiern kann. Ob's allerdings auch für eine Saison-Verlängerung reichen wird, ist fraglich. Schließlich ist der USC auf Schützenhilfe angewiesen.

In den letzten Wochen wurde beim Ex-Rekordmeister viel gerechnet. Seit Montagabend steht aber fest: Eine Punktegleichheit mit Düsseldorf und Karlsruhe muss vermieden werden. Sollte Düsseldorf in Jena verlieren und Karlsruhe in Cuxhaven gewinnen, wäre die Saison für den USC definitiv zu Ende. "Das war natürlich ein Thema bei uns", berichtet Sauer. "Die Spieler, gerade auch die Amerikaner, haben häufiger nach der Situation gefragt."

Jetzt wollen sich Heidelbergs beste Basketballer aber ausschließlich mit dem kommenden Gegner beschäftigen. "Wir haben es leider nicht mehr in der eigenen Hand, aber unser Spiel zu gewinnen, das ist nun mal die Grundvoraussetzung", verdeutlicht der USC-Chefcoach.

"Tollen Basketball" hätten seine Schützlinge in den letzten Wochen gespielt "und wenn wir so spielen, gehören wir eigentlich auch in die Playoffs."

Vier der letzten sechs Spiele konnte man für sich entscheiden und verpasste am vergangenen Wochenende mit lediglich sieben Spielern nur denkbar knapp eine Sensation bei den heimstarken Merlins in Crailsheim. Sauer: "Daran müssen wir am Samstag noch einmal anknüpfen, das schulden wir unseren Fans." Außerdem hat man aus dem Hinspiel noch Einiges gutzumachen. "Da haben wir alles andere als gut ausgesehen", erinnert sich Sauer an die 81:90-Niederlage vor der Weihnachtspause.

Die Personaldecke bleibt aber weiterhin hin dünn. Oliver Komarek war im Training umgeknickt und wird mit einem Bänderriss definitiv fehlen. Kapitän Janis Heindel macht ein Infekt, der ihn schon in der Vorwoche zum Zuschauen verdammte, noch immer zu schaffen. Auch die US-Amerikaner Jerrell Williams (Fuß) und Sanijay Watts (Arm) konnten nur bedingt trainieren. Paul Zipser ist nach seiner zweiwöchigen Abitur-Pause zwar wieder ins Training eingestiegen, hat aber noch konditionelle Defizite. Personalsorgen hin oder her, "wer in Crailsheim mit sieben Mann bestehen kann, der kann auch zu Hause Ehingen schlagen", gibt Lautenschläger die Richtung vor: "Denn die Jungs haben sich einen schönen Abschied verdient."

Ein Saisonende wollen Björn Schoo, Kai Barth und Co. aber um jeden Preis verhindern - zumindest in dieser Woche. Damit die volle Aufmerksamkeit der Protagonisten auch ausschließlich den Gegnern aus Ehingen zukommen wird, hat man sich bei den Verantwortlichen entschlossen, die Zwischenstände aus den anderen Hallen nicht durchzugeben. "Wir wollen nur auf uns schauen", erklärt Lautenschläger, warum die Mannschaft erst nach Spielende wissen wird, ob - und was - man eigentlich feiern darf.

Auf einen vorzeitigen Sommerurlaub ist man beim USC vorbereitet. Der Nissan Micra, Hauptpreis des Saisongewinnspiels, wird in der Halle sein, - im Optimalfall aber am Samstag noch gar nicht verlost. Verrückt, diese Pro A ...

Pro A-Liga Herren, Samstag, 19.30 Uhr: USC Heidelberg - Erdgas Ehingen/Urspringschule (OSP, Im Neuenheimer Feld 710).