Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Der Wechsel von Srdjan Lakic (28) vom VfL Wolfsburg nach Hoffenheim ist offenbar gescheitert. "Aus wirtschaftlichen Gründen können wir den Stürmer nicht verpflichten", erklärte am Sonntag Abend Ernst Tanner auf Anfrage der RNZ. Vorausgegangen war ein mehrstündiges Gespräch zwischen Tanner, Trainer Holger Stanislawski und Mäzen Dietmar Hopp. "Die Entscheidung zeigt, wie hart in Hoffenheim der Sparkurs durchgezogen wird", sagt Tanner. Eine überzeugende Alternative gibt es scheinbar nicht. Das heißt: Es kommt kein Ersatz für Vedad Ibisevic. Der erfolgreichste Torschütze seit dem Bundesliga-Aufstieg ging zum VfB Stuttgart. Damit muss Hoffenheim in der Rest-Rückrunde auf die Stürmer vertrauen, die sich bislang als wenig treffsicher erwiesen. Mit 20 Toren in 19 Spielen hat der Rangachte den viertschwächsten Angriff der Liga.

Entschieden hatte sich Tanner deshalb für die Verpflichtung von Lakic ausgesprochen: "Das Spiel in Dortmund hat gezeigt, dass wir noch einen Angreifer holen müssen. Lakic hätte zu uns gepasst wie die Faust aufs Auge." Für den 1. FC Kaiserslautern erzielte der Kroate in der vergangenen Saison 16 Tore. "Wir hätten ihn gut brauchen können. Er ist wahnsinnig kopfballstark und spielt sehr mannschaftsdienlich", bedauert deshalb auch Co-Trainer Klaus-Peter Nemeth.

Lakic, der in Wolfsburg rund drei Millionen Euro verdiente, wäre nur zu gerne in den Kraichgau gekommen, hätte sogar Einbußen bei seinem Grundgehalt in Kauf genommen. Mit den rund fünf Millionen Euro, die es für Ibisevic vom VfB Stuttgart gab, hätte man die von Wolfsburg geforderte Ablöse bezahlen können, vermutlich wäre sogar noch ein dicker Batzen übrig geblieben.

Doch es gab auch Bedenken. Trotz des Verzichts hätte Lakic in Hoffenheim zu den Großverdienern gezählt, eine Einkommens-Klasse, die man mittelfristig unbesetzt lassen will. Am Ende des Vertrages über zweieinhalb Jahre wäre der Kroate über 30 gewesen. Und: Er hat in der Hinrunde nur zehn Spiele für den VfL Wolfsburg bestritten, davon lediglich vier über die gesamte Dauer.

Dennoch ist Tanner davon überzeugt, dass er schnell zu integrieren gewesen wäre. Anders als Kandidaten aus dem Ausland, die man zwar auf dem Schirm hat, bei denen man sich aber nicht sicher ist, ob sie auf Anhieb helfen können.

Tanner, der den Sparkurs nicht nur mitgetragen, sondern auch erfolgreich umgesetzt hat, macht auf die Gefahren aufmerksam. Er warnt: "Die Grenze ist erreicht. Wir dürfen nicht zu schnell schrumpfen. Man kann nicht innerhalb eines Jahres korrigieren, was in den drei Jahren zuvor falsch gemacht worden ist."

Einen weiteren Beweis, wie schwer sich die Hoffenheimer Angreifer damit tun, Tore zu schießen, gab es am Mittag beim 2:1-Testspielsieg über den Zweitligisten FC Ingolstadt. Tobias Strobl, ein Defensiver, und Kenan Karaman, ein 17-Jähriger, erzielten die Tore. Knowledge Musona, Peniel Mlapa und Joseph-Claude Gyau vergaben zahlreiche Chancen...

Eine kleine Hoffnung besteht noch. Dazu müsste der VfL Wolfsburg Lakic ausleihen. Bisher war Trainer-Manager Felix Magath dazu aber nicht bereit.