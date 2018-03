Von Wolfgang Brück

München. Den Untergang vor Augen, sah Marcel Kamm nur noch einen, der helfen konnte: Jupp Heynckes, den Trainer von Bayern München. "Der wird seinen Jungs in der Pause sagen, dass sie drei Tage später ein wichtiges Champions League-Spiel gegen Basel haben", hoffte der Medienmann von 1899 Hoffenheim.

5:0 führten die Bayern zur Halbzeit. Doch weil Heynckes nicht daran dachte, den Retter für Hoffenheim abzugeben und seine Profis zu zügeln, war das Schützenfest noch nicht zu Ende.

Kurz darauf - beim 7:0 in der 58. Minute - begannen in den Redaktionen die Recherchen nach dem höchsten Ergebnis in der 50-jährigen Geschichte der Fußball-Bundesliga. Es war am 29. April 1978, als Borussia Dortmund mit 12:0 von Borussia Mönchengladbach zerlegt wurde. Witzigerweise schoss Heynckes damals fünf Tore und Otto Rehhagel litt lange unter dem Spitznamen Otto Torhagel.

Damals brauchten die Gladbacher jedes Tor, um Deutscher Meister zu werden, die Bayern ließen es dagegen am Samstag, auch mit Blick auf Basel, nach einer Stunde gut sein. Das war Glück im Unglück für 1899 Hoffenheim. Der einzige Lichtblick an diesem rabenschwarzen Tag, der in die Vereinsgeschichte eingehen wird. 1:7 - so heftig wurden die Hoffenheimer noch nie verprügelt in den knapp vier Jahren seit dem Aufstieg in die Bundesliga. "Es war schockierend", sagte der junge Jannik Vestergaard hinterher, "so darf man sich nicht abschlachten lassen."

Von einer "Lehrstunde" sprach Tom Starke, "einer ganz bitteren Pille." Wenig hatte der Torwart während des Spiels zur Schadensbegrenzung beitragen können, dafür erwies er sich hinterher als couragierter Krisenmanager. Er rief die Kollegen am Mittelkreis zum Schulterschluss zusammen, nur der Cheftrainer war bereits geflüchtet vom Ort der Schande, dann wagten sich die Gedemütigten zu ihren Fans, hielten aber auf halber Strecke inne. Vestergaard: "Es war einfach zu peinlich."

Die "schlimmsten 45 Minuten" seiner langen Profilaufbahn würden hinter ihm liegen, gestand Starke. "Fünf Dinger in einer Halbzeit - das hab ich noch nicht erlebt." Es war ein denkwürdiges Spiel: Anstoß für Hoffenheim, Fehlpass Isaac Vorsah, die erste Ecke für München nach neun Sekunden, die Führung in der 5. Minute, nach nicht mal einer halben Stunde stand es 4:0, in der Halbzeit 5:0. Was geht da in den Köpfen vor? Vestergaard: "Wir wussten, jetzt lacht ganz Deutschland über uns."

Manche empfanden - mindestens genauso schlimm - Mitleid mit den Hilf- und Wehrlosen, die sich ohne den geringsten Widerstand das Fell über die Ohren ziehen ließen. Dreimal Mario Gomez, zweimal Arjen Robben, einmal Toni Kroos und Franck Ribéry. "Wenn du nicht dagegenhältst, dann bekommst du eben eine Klatsche", erklärte Babbel nach seiner ersten Niederlage als Hoffenheimer Trainer lakonisch.

Freilich, schon die Aufstellung des jungen Fußballlehrers zeugte nicht von Zuversicht. Die Offensivabteilung war spärlich besetzt. Mit Roberto Firmino, der in der 62. Minute zum ersten Mal auffiel - als er ausgewechselt wurde. Mit Ryan Babel, der den Eindruck erweckte, dass es ihm als holländischem Nationalspieler einfach nur peinlich war, an dieser traurigen Veranstaltung teilnehmen zu müssen. Und mit Boris Vukcevic, von dem auch nicht viel zu sehen war. Bayern-Torwart Manuel Neuer hätte auch zu Hause bleiben können.

Ohne Entlastung konnte die Abwehr dem permanenten Druck nicht standhalten. Auch wenn eine gewisse Affinität zu Bayer Leverkusen besteht, das sich ähnlichen Vorbehalten wie Hoffenheim ausgesetzt sieht, das Ergebnis von Barcelona und das körperlose Spiel hätte man nicht nachahmen müssen.

Mildernde Umstände für das fußballerische Schwerverbrechen? Fabian Johnson musste beim Aufwärmen passen, der Oberschenkel, das brachte Aufstellung und Konzept durcheinander. Vor allem aber: Hoffenheim erwischte die Bayern, gereizt und aufgestachelt nach den jüngsten Rückschlägen und Kritiken, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Selbst den Ehrentreffer fünf Minuten vor Schluss ließen sich die torhungrigen Münchner nicht nehmen. Der Ex-Hoffenheimer Luiz Gustavo rutschte aus und ermöglichte damit Babel den freien Weg zum Tor. Doch weil der Holländer lange zögerte, übernahm - sicher ist sicher - Gustavo lieber selbst und spitzelte den Ball ins eigene Tor.

Das Gerücht machte die Runde, dass beim spektakulären Wechsel des Edel-Brasilianers vor gut einem Jahr diese kleine Hilfestellung ein Teil der umfangreichen Transfer-Vereinbarungen gewesen sein soll. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.