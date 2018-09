Von Rainer Kundel

Mannheim. Mit dem Gastspiel der Adler Mannheim am Dienstag beim EHC München beginnen nicht nur die letzten zehn Partien einer langen Vorrunde in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Es beginnt auch die Zeit, in der es abzuwägen gilt zwischen dem sportlichen Tageserfolg und perspektivischem Handeln im Hinblick auf die in sechs Wochen startende Play-off-Runde. Um dabei erfolgreich zu sein, bedarf es vor allem eines körperlich und mental "frischen" Torhüters. Kaum eine Position innerhalb eines Eishockey-Kaders wird derart kontrovers diskutiert wie die im kleinen Gehäuse. Der Volksmund sagt, dass ein starker Goalie 70 Prozent des Erfolgs ausmacht.

Nun haben die Mannheimer Adler seit der Verpflichtung des 255-fachen NHL-Spielers Fred Brathwaite im Sommer 2008 zwar nur einmal das Halbfinale erreicht, doch - Ausnahmen bestätigen die Regel - am Torhüter lagen die mageren Jahre aber nicht. Am Ende seines ersten Jahres in der DEL überragte der in Ottawa beheimatete und auf Barbados geborene "Freddy" seine Konkurrenten um Längen und wurde zum "Spieler des Jahres" gewählt. In den beiden folgenden Spielzeiten hielt die "Krake" im Adler-Tor nur marginal unspektakulärer. Erst vergangenen Sommer kamen Diskussionen über die Fitness und Leistungsfähigkeit des inzwischen 39 Jahre alten Ausnahmespielers auf - zumal die Gründe über seine lange Fehlzeit während der Vorbereitung und im ersten Saisonviertel mit "Oberkörperverletzung" vom Klub etwas ominös kommuniziert wurden. So ging die Zeit bis Mitte Oktober mit einer sieben Spiele währenden Sieges-Serie mit dem Namen Felix Brückmann in die Saisonstatistik ein. Das Talent hat sich über das Jungadler-Projekt und seine Zeit beim Kooperationspartner Heilbronn inzwischen etabliert, ist eher eine Nummer 1b als die Nummer 2.

Harold Kreis ist bekannt dafür, konservativ aufzustellen, lieber "auf Nummer sicher" zu gehen. Seine Absicht, Brückmann in den Wochen zum Jahresende hin mit etlichen Wochentag-Spielen wieder zu Einsätzen zu verhelfen, wurde durch eine Nebenhöhlenentzündung des 21-Jährigen verhindert.

Trotz weiterhin großartiger Reflexe ging in den letzten Wochen hinter dem mitunter zaudernden "Abräumkommando" das eine oder andere Gegentor auf die Kappe des Routiniers. Der zeigt seine Stärke dadurch, dass er bei der nächsten Situation gleich wieder mit einem "big save" zur Stelle ist. Inzwischen mehren sich die Stimmen, die mehr Pausen für Brathwaite fordern. Die Spielanteile sind mit derzeit 1855 zu 705 Minuten eindeutig vergeben.

Brathwaite hat im Vergleich zu den Jahren zuvor diesmal recht früh durchblicken lassen, seine Karriere noch ein Jahr fortsetzen zu wollen. Die Adler verhalten sich diesbezüglich bislang reserviert. Ihre Entscheidung wird ein Spagat, zumal die Gefahr besteht, dass eine weitere Saison mit Freddy "das eine Jahr zu viel" sein kann, um mit jener Form abzutreten, die den Fans am längsten in Erinnerung war. Im Sinne eines sukzessiven Neuaufbaus, der kalkulierbaren Förderung von Felix Brückmann und der vorhandenen Kontakte zu Nationaltorhüter Dennis Endras böte sich womöglich eine Lösung an, die zu vertretbaren Konditionen die neuralgische Position kaum schwächen würde.

Die Adler hätten bei der anstehenden Reduzierung auf neun Importspieler weiterhin einen starken Rückhalt im Tor und Brückmann müsste nicht resignieren. Der junge Mann hat seinen Vertrag vor wenigen Wochen bis 2014 verlängert und braucht eine Perspektive. Als Alternative zu Endras, der als Nummer vier beim NHL-Team Minnesota nach Finnland ausgeliehen wurde, wird in Fachkreisen immer mehr Tyler Weiman von den Augsburger Panther gehandelt. Aus dem Besuch von Harold Kreis am Sonntag vor einer Woche bei deren Heimspiel gegen Ingolstadt machte die Augsburger Allgemeine ein gesteigertes Interesse der Kurpfälzer. Kreis hat, der offiziellen Sprachregelung zufolge, aber auf der Anreise zum Treffpunkt der Nationalmannschaft als deren Co-Trainer nur Halt im Curt-Frenzel-Stadion gemacht...