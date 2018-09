Iserlohn. (R.K.) Mit dem ersten Auswärtssieg im neuen Jahr, einem 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)-Erfolg nach Verlängerung bei den Iserlohn Roosters sind die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga auf Platz zwei zurückgekehrt. Der unmittelbare Konkurrent ERC Ingolstadt patzte im bayrischen Derby beim 3:5 gegen die Straubing Tigers.

Wie zumeist, wenn die Mannheimer Kufencracks im Sauerland zu Gast sind, war auch am Freitag "Feiertagsstimmung" (Adler-Manager Teal Fowler) in der Eishalle am Seilersee. Wenn auch diesmal nur 90 Prozent der Plätze belegt waren, so tat dies dem gefürchteten Phonpegel und dem Sturm und Drang der Einheimischen keinen Abbruch. Wenngleich der Tabellenzehnte im ersten Abschnitt tonangebend war, waren die beiden Treffer zur 2:0-Führung nach zwölf Minuten vermeidbar. Dem 1:0 durch Wolf (5.) ging ein Wechselfehler voraus, als die Kreis-Schützlinge für einige Sekunden mit sechs Feldspielern auf dem Eis waren. Dagegen hielt die Adler-Defensive vor dem 2:0, als Wolf mit einem Hinter-Tor-Pass seinen kongenialen Sturmpartner York bediente, einen kurzen Tiefschlag.

Gut, dass sich mit Frank Mauer und Yanick Lehoux ein neues Sturmpaar gefunden hat, das harmoniert. Der Kanadier legte auf den Jung-Nationalspieler quer und die Scheibe flutschte hinter Tero Leinonen zum 2:1 (17.) ins Netz. Der 36-jährige Finne im Tor der "Hühnchen" wurde erst vor wenigen Tagen verpflichtet und musste prompt für an den Folgen einer Gehirnerschütterung leidenden Stamm-Goalie Caron zwischen die Pfosten.

Ruppiger gings nach der ersten Pause zu, wo bei 16 Strafminuten allein in diesem Abschnitt beide Teams kaum einmal komplett auf dem Eis standen. Die Adler konnten aus zwei aufeinanderfolgenden Powerplay-Situationen kein Kapital schlagen, glichen aber bei voller Mannschaftsstärke des Gegners durch Mike Glumac (31.) nach perfektem Zuspiel von Chris Lee aus. Danach gab es eine Premiere, nämlich den ersten Saisontreffer von Marc El-Sayed. Der 21-Jährige profitierte dabei von der ganzen Energie, die Kapitän Marcus Kink bei der Vorarbeit aufs Eis brachte.

Auch ein zwei-Tore-Vorsprung zu Beginn des Schlussabschnitts, als Glumac (43.) mit seinem 18. Saisontor auf 2:4 erhöhte, war in dieser umkämpften Partie keine Vorentscheidung. 18 Sekunden später verkürzte Hommel zum 3:4, Rupprich glich vier Minuten später aus - die Blau-Weiß-Roten mussten zum dreizehnten (!) Mal in die Verlängerung. Dabei gab es eine Parallele zum vergangenen Freitag: Wieder sorgte der offensivstarke Defensivmann Chris Lee 23 Sekunden vor der Sirene mit einem Überzahltor für den Zusatzpunkt.

Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 4:5 n.V. (2:1, 0:2, 2:1, 0:1) - Tore: 1:0 Wolf (5.), 2:0 York (12.), 2:1 Mauer (17.), 2:2 Glumac (31.),2:3 El-Sayed , 2:4 Glumac (43.), 3:4 Hommel (44.), 4:4 Rupprich (48.), 4:5 Lee (65.) - Schiedsrichter: Aumüller (Planegg)- Strafminuten: 14 / 22 + 10 Disziplinar Kink- Zuschauer. 4.376.