Von Rainer Kundel

Mannheim. Traumhafte Aussichten herrschten am Sonntag Nachmittag nicht nur durch den seit Tagen herrschenden Frühlingshoch mit Namen "Harry". Auch für die Mannheimer Adler, deren Trainer Harold Kreis von Freunden vor Jahren den gleichen Rufnamen erhielt, standen die Aussichten in der laufenden Playoff-Runde um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen die Hamburg Freezers glänzend. Nicht ganz unerwartet machte bei der 1:2 (1:1,0:1,0:0)-Niederlage des Favoriten aber das Wort vom angeschlagenen Boxer die Runde.

Mit dem herben 1:8 vom Freitag im Reisegepäck raffte sich die Mannschaft von Trainer Benoit Laporte zu ihrer bisher besten Leistung auf - und hatte riesiges Scheibenglück: Adam Mitchell (12.) traf, vor dem leeren Tor stehend, den Pfosten und Marcus Kink's Drehschuss (42.) prallte vom Innenpfosten ins Feld zurück. "Wir sind nicht davon ausgegangen, in vier Spielen durch zu sein", ging Harold Kreis schnell zur Tagesordnung über. So wie man sich über die beiden Siege nur kurz gefreut habe, gelte es nun, die ärgerliche Niederlage schnell aus den Köpfen zu nehmen.

"Mund abputzen und konzentriert ins dritte Spiel gehen" lautete die Devise von Verteidiger Niki Goc nach dem hohen Sieg am Freitag, als der Gegner quasi gedemütigt wurde. Besonders hatte die Freezers gefuchst, dass die Adler im letzten Drittel nicht auf Halten ihres Vorsprungs ausgingen, sondern ihren unsicheren Torhütern noch drei Treffer "einschenkten". Was Benoit Laporte zur Prognose veranlasste, "dass wir in Spiel drei garantiert einen anderen Auftritt haben".

Mit dem Motto "Jede Scheibe zum Tor" begannen die Adler energisch und setzen Torhüter Curry und seine Vorderleute im hoch überlegenen ersten Drittel bei einem Torschuss-Verhältnis von 20:2 und sechs Minuten Überzahl unter Druck. Die Ausbeute mit einem Treffer von Mike Glumac (16.) blieb dabei kläglich.

Beim letzten Duell wies die Überzahl-Quote der Adler noch 50 Prozent auf, gestern darbte das Spiel mit einem Mann mehr. Was nicht am Fehlen des weiter geschonten Chris Lee, der laut Manager Teal Fowler für Mittwoch wieder ein Kandidat auf einen Einsatz ist. Seine Aufgabe an der blauen Linie wurde von Steve Wagner gut gelöst, aber in der Zone vor Wackelkandidat John Curry machten die Stürmer zu wenig Verkehr.

Nach dem Ausgleich mit dem zweiten Torschuss der Norddeutschen überhaupt durch Traverse (19./Überzahl) geriet Sand ins Adler-Getriebe. Ob aus Verzweiflung nach zwei weiteren Überzahl-Möglichkeiten oder durch die bessere Einstellung des Gegners nach der Achterpackung 42 Stunden zuvor: Die Gastgeber kamen von ihrem Plan ab, nahmen drei Strafzeiten und gerieten erstmals in der Serie in Rückstand. Die Wut und der Wille, das Ruder herumzureißen, waren sofort spürbar. Erkannte der doppelt besetzte "Streifen-Dienst" das 1:2 durch Aubin (28.) nach Ansicht der Videobilder an, so verweigerten sie dem vermeintlichen Ausgleich von Kink (42.) die Anerkennung, weil die Scheibe vom Pfosten ins Feld zurück sprang.

Der Tenor vor den Drehkreuzen ("Die Adler hätten sich einige Treffer vom Freitag aufheben sollen, das wird heute ganz schwer") sollte sich bewahrheiten. Die Option, ohne Torhüter mit sechs Feldspielern eine Verlängerung zu erzwingen, machte eine Strafe gegen Shawn Belle 2:08 Minuten vor Schluss zunichte. Somit gibt es unabhängig vom Ausgang der vierten Begegnung in der Best of-Seven-Serie am Mittwoch in der Hansestadt auf alle Fälle ein weiteres Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr). Die Verlängerung der Serie grämt Frank Mauer indes nicht: "Wir haben zwar einen großen Schritt verpasst, waren aber zum dritten Mal die bessere Mannschaft".

Adler Mannheim - Hamburg Freezers 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) - Tore: 1:0 Glumac (10.), 1:1 Traverse (19.), 1:2 Aubin (28.) - Zuschauer: 12.289 - Schiedsrichter: Jablukov (Berlin), Zehetleitner (Oberstdorf), Strafminuten: 12 / 14 +10 Disziplinar Collins.