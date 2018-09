Von Joachim Klaehn

Heidelberg. Nach der Saison ist vor der Saison - schneller als erhofft musste der USC kurz nach 21 Uhr am Samstagabend die Spielzeit 2011/2012 beenden. Es schmerzte sehr. Und die Gesichter der Spieler, Trainer, Betreuer, Verantwortlichen und Fans sprachen Bände. "Da ist erst mal große Leere", sagte etwa Center-Riese Björn Schoo, mit 2,13 m Körpermaß längster Heidelberger. Alles Wehklagen half freilich nichts, die anvisierte Playoff-Teilnahme wurde nicht gegen Erdgas Ehingen/Urspringschule, sondern vorher schon in Karlsruhe sowie zu Hause gegen Leitershofen/Stadtbergen und Cuxhaven vergeigt.

Nun ist guter Rat teuer und es werden unzählige Gespräche vonnöten sein, damit die künftige Ausrichtung deutliche Konturen annimmt. An oberster Stelle der Prioritätenliste steht natürlich die Etatfrage. Hauptsponsor MLP hatte vor dem Saisonauftakt durch seine Ansage, dass sich der Vertrag im Falle eines Vordringens bis ins Playoff-Halbfinale automatisch um ein weiteres Jahr verlängern würde, den Erwartungshorizont höher gesteckt. Was bei einem frühzeitigen Scheitern passiert, wurde indes nicht genau definiert. "Es bleibt zu hoffen", sagte Mäzen Manfred Lautenschläger zur RNZ, "dass es MLP nicht zu buchstabengetreu nimmt." Um den Ausstieg des Finanzdienstleisters braucht sich der traditionsreiche Universitäts-Sport-Club wohl keine ernsthaften Gedanken machen müssen, doch die Verhandlungsposition wurde durch das unbefriedigende Ergebnis (Platz 10) nicht gerade gestärkt. "Tabellen lügen im Endeffekt nie", so Harry Rupp vom fünfköpfigen Organisations- und Führungsteam der Spielbetriebs GmbH.

In dieser Woche wollen sich Matthias Lautenschläger, Harald Rupp, Thomas Riedel, Thomas Bösinger und Axel Tietz noch zusammensetzen, um über die nahe Zukunft und deren Ausgestaltung zu sprechen. Zentrale Aspekte der Agenda sind das Thema Hauptamtlichkeit (Position eines Geschäftsführers, Managers oder Sportdirektors) und die Trainerfrage. "Die momentane Struktur reicht nicht aus", so Matthias Lautenschläger unverblümt, "wir müssen schauen, dass wir wirklich einen hauptamtlichen Manager installieren." Dies impliziert, dass MLP die Zuwendung erhöht und/oder neue Sponsoren im Premiumsegment von 10.000 bis 50.000 Euro gefunden werden, um den "USC auf eine breitere Basis zu stellen" (Lautenschläger junior). Dafür will sich der Machertyp und "Kümmerer" des USC stark machen.

Eine Verbesserung des momentanen Saisonbudgets (rund 400.000 Euro) scheint unabdingbar zu sein, sonst wird man sich weiterhin zwischen "Wolkenkuckucksheim" und der nackten Realität (Mittelfeld der Zweiten Liga) bewegen. Strategische Fehler wurden im Detail sicherlich gemacht: Die fristlose Kündigung der ausgeguckten Führungsfigur Charlie Burgess erfolgte zu spät, zumal die Wechselfrist Ende Januar abgelaufen war. Burgess hatte unentschuldigt im Training gefehlt und Trainer Uwe Sauer im Internet öffentlich kritisiert. Die Pikanterie bestand darin, nicht mehr personell auf der Schlüsselposition Playmaker nachrüsten zu können.

Die Affäre Burgess war der Autorität des Headcoaches nicht förderlich. Kritiker bemängeln an Sauer die Kommunikationsfähigkeit, die mitunter undurchsichtigen Wechselstrategien und die taktischen Vorgaben. Eine klare Aussage, ob die Ehe zwischen Sauer und dem USC ins zweite Jahr gehen wird, wollte übers Wochenende keiner machen. Erst erfolgt die Bestandsanalyse, dann die Entscheidung - dies betrifft genauso den Spielerkader. Der USC täte gut daran, endlich mal den Kern der charakterlich einwandfreien Truppe zu halten. Vor allem gilt dies für die deutschen Korbjäger: Heindel, Barth, von Fintel, Zipser, Schoo und Komarek sind Sympathieträger und Identifikationsfiguren.

Schwierig wird es bei Paul Zipser. Das 18-jährige Ausnahmetalent sieht sich ab sofort mit dem Albert-Schweitzer-Turnier und den Mechanismen des Geschäfts konfrontiert. "Paul weiß noch nicht, was er macht", sagt sein Vater und Mentor Dieter Zipser, "wir wollen den Ball möglichst flach halten." Ob dies gelingt? Vieles dürfte nun auf "Zipsair" einstürzen. Auch die bohrende Frage, warum er die beiden Partien gegen Saar-Pfalz Braves und Crailsheim Merlins wegen Abifeierlichkeiten sausen ließ ...

Das Unverständnis war allseits groß, doch man sollte einen Haken dahinter machen. Ein junger Kerl sucht die Normalität, sich selbst und hat Entscheidungen vor der Brust, deren Tragweite er nicht überblicken kann. Ausland, Bundesliga, Pro A, College in den USA - alles ist möglich. Spannende Zeiten warten auf Paul Zipser - und auch den USC.