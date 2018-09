Von Achim Wittich

Mannheim. Am Freitag um 14 Uhr machen sich die Adler Mannheim auf zur vorerst letzten Dienstreise in den nächsten elf Tagen. Wegen der Länderspielpause - die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist am 10. und 11. Februar beim Belarus-Cup in Minsk dabei - wird der DEL-Tabellendritte erst am 14. Februar in München wieder gefordert sein. Umso wichtiger ist es für Trainer Harold Kreis, dass seine Mannschaft am Abend (19.30 Uhr) in Iserlohn als Sieger das Eis verlässt und so mit einem Erfolgserlebnis in die Auszeit geht.

"Es ist egal, wie wir gewinnen, aber wir wollen punkten", sagt Kreis und spekuliert dabei sicher nicht auf nur einen Zähler, den es bei einem Remis nach 60 Minuten geben würde. Es gibt zudem keinen Grund, warum der Tabellendritte gegen den Zehnten nach zwei Niederlagen nicht endlich den ersten Saisonsieg feiern sollte. Zwar sind die Langzeitverletzten Christoph Ullmann und Craig MacDonald nicht einsatzfähig, aber ansonsten hat Kreis "alle Mann an Bord". Auch Goalie Freddy Brathwaite ist fit - und wenn der Altmeister sein o.K. gibt, stellt ihn sein Chef meist auch in den Kasten. Für Nachwuchsmann Felix Brückmann, der bei seinen Einsätzen nie enttäuscht, ein echtes Geduldsspiel... Immerhin glauben seine Mitspieler fest an ihn: "Ein Klassetorhüter, wir haben riesiges Vertrauen in ihn", gib's für den 21-Jährigen ein Zuckerbonbon von Yanick Lehoux. Brückmann freut's, doch er würde seine Stärken wie zuletzt gegen Nürnberg gerne häufiger demonstrieren.

Apropos Lehoux: Der Fastdreißiger sorgt derzeit gemeinsam in einer Reihe mit Frank Mauer und Ronny Arendt für mächtig viel Wirbel. Gleich fünfmal knallte er in den letzten fünf Partien den Puck ins gegnerische Netz und legte außerdem seinen Kollegen die Scheibe viermal mustergültig auf . Kreis freut sich darüber diebisch und lobt die kongeniale Zusammenarbeit zwischen dem Wilhelmsfelder Mauer und dem Nordamerikaner: "Das passt einfach, sie haben ein unheimlich kooperatives Verhältnis und sprechen viel über die einzelnen Spielzüge". Nur einen kleinen Wunsch an Mauer hat Kreis noch. "Er ist noch ein bisschen zu sozial auf dem Eis, könnte etwas egoistischer sein und öfter selbst den Torabschluss suchen", meint Mannheims Verteidiger-Legende. Ob "Frankie" Mauer bald mehr drauflos ballert?

Nach dem Auftritt bei den "Hühnchen" wird es erst einmal ruhiger im Adler-Horst. Dann sind fünf Tage trainingsfrei, erst am kommenden Donnerstag wird wieder malocht. Kreis selbst fliegt am Sonntag nach Minsk, um den neuen Bundestrainer Jakob Koelliker genau wie dessen Vorgänger Uwe Krupp als Assistent zur Seite stehen. Seinen "Schäflein" zu Hause hat er ein paar kleine Hausaufgaben für die freien Tage mitgegeben. Schließlich dürfen der torgefährliche Defensivmann Chris Lee und Co. nicht einrosten. Ein Platz unter den Top-Vier nach der Hauptrunde ist für die Adler Pflicht!

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Iserlohn Roosters - Adler.