Heidelberg. (nb) Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen nicht sein: Spielte man in der Vorwoche noch beim Spitzenreiter Mitteldeutscher BC, haben die Zweitliga-Basketballer des USC Heidelberg am Sonntag das Schlusslicht Leitershofen zu Gast. Bei der knappen 94:102-Niederlage gegen den Primus trafen die Neckar-Riesen auf einen Gegner, für den nach eigenem Selbstverständnis die Pro A nur eine Zwischenstation ist. Für den MBC zählt nur der Wiederaufstieg ins Oberhaus. Leitershofen/Stadtbergen hingegen ist als Vizemeister der Pro B in die zweite Liga aufgestiegen. Das Team aus der Nähe von Augsburg fühlt sich in der Rolle des Underdogs wohl.

Zwar reisen die Gäste mit einer Bilanz von nur zwei Siegen aus 17 Spielen an den Neckar, mit dem Team, das in der Vorrunde noch sang- und klanglos mit 36 Punkten Differenz gegen den USC untergegangen war, hat Leitershofen aber nicht mehr viel zu tun. "Das kann gefährlich für uns werden", warnt USC-Trainer Uwe Sauer: "Sie sind qualitativ um einiges besser als im Hinspiel."

In der Zwischenzeit hat sich Leitershofen mit dem US-Amerikaner Dewayne Richardson und dem ehemaligen Erstliga-Profi Jan Lipke verstärkt. Vor allem Richardsons Wege unter den Körben gilt es einzuschränken. "Wir müssen zu unserer Reboundstärke zurückfinden", fordert Manager Matthias Lautenschläger.

Mit durchschnittlich 37,1 Rebounds pro Partie führen die Heidelberger die Liga an. Gegen den MBC ließ man sich an den Brettern aber den Schneid abkaufen. Die vielen zweiten Chancen darf man Richardson und Leitershofen am Sonntag nicht gewähren. "Das ist eine ausgeglichene Mannschaft. Es reicht nicht, ihnen nur einen Spieler wegzunehmen", will Sauer seine Schützlinge auch vor Topscorer Corey Hassan und Andreas Kronhardt warnen.

Allerdings werden auch die Hausherren wieder schwerer auszurechnen zu sein. Zwar fehlt Björn Schoo aufgrund seiner Kniebeschwerden weiterhin, Kapitän Janis Heindel hat seine Grippe aber auskuriert und wird voraussichtlich auflaufen können. Und dann gibt es noch Oliver Komarek. Nach zuvor schwachen Auftritten konnte Oli gegen den MBC endlich wieder glänzen. Sauer: "Es war einfach wichtig, dass es mal passiert. Dass Oli und die Mannschaft sehen, dass er seine Leistung wieder abrufen kann."

Mit oder ohne Komarek in Bestform: "Das ist ein Spiel, das wir einfach gewinnen müssen, ohne dabei den Gegner zu unterschätzen", sagt Lautenschläger. Auf die leichte Schulter nehmen wird der USC das Duell nicht, verspricht Sauer: "Das haben wir noch nie getan und das wird uns auch diesmal nicht passieren."

Pro A-Liga Herren, Sonntag, 17 Uhr: USC Heidelberg - BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen (OSP, Im Neuenheimer Feld 710).