Heidelberg. (CPB) Das Rugby-Europameisterschaftsspiel gegen Moldawien am Samstag in Heidelberg (14.30 Uhr, Fritz-Grunebaum-Sportpark) ist für den deutschen Kapitän Alexander Widiker vom Heidelberger Ruderklub ein ganz besonderes Match. Mit seinem 50. Einsatz im Trikot mit dem Bundesadler schließt der 29-jährige Hakler und Feinmechaniker zu Rekord-Nationalspieler Horst Kemmling (Victoria Linden) auf. Der feine Dreiviertelspieler und Schulrektor Kemmling absolvierte seine 50 Länderspiele zwischen 1976 und 1994.

Widiker stammt aus dem Turnerbund Rohrbach und war mit dem SC Neuenheim deutscher Meister 2003 und 2004, ehe er zum Drittligisten RC Orléans wechselte. Nach vier Jahren in Frankreich schloss er sich dem HRK, Heidelbergs "Mannschaft des Jahres 2011", an. Sein Länderspiel-Debüt gab der harte Mann im Oktober 2001 in Malmö gegen Schweden. Wie Kemmling 1981 hat Widiker 2008 den Aufstieg des Nationalteams in die EM-Division 1A miterlebt.

Nationaltrainer Torsten Schippe musste am Freitag eine Nachnominierung für seinen 22-köpfigen Länderspielkader vornehmen. Da sich der Frankfurter Flankenstürmer Alexander Hauck im Training am Donnerstag einen Bänderriss zugezogen hat und für drei Wochen pausieren muss, hat Schippe Anjo Buckman vom HRK ins Team beordert - einen gelernten Innendreiviertel.

Das Stadion wird heute um 12 Uhr geöffnet. Karten aller Kategorien gibt es ab 5 Euro an der Tageskasse. Familientickets kosten 15 Euro. Um 13 Uhr tragen die Schüler der baden-württembergischen Rugbyklubs Demonstrationsspiele auf dem Stadionrasen aus, der von Platzwart Marco Schneider und seinen städtischen Mitarbeitern in einen perfekten Zustand gebracht wurde. Für das leibliche Wohl der Rugby-Fans ist die Rudergesellschaft Heidelberg mit ihrem Gastroteam um Jasmin Nauth zuständig. Das Rhein-Neckar-Fernsehen sendet Ausschnitte des Spiels am Montag um 18 Uhr in "RNF Sport".

In der Tabelle der EM-Division 1B führt Belgien mit 36 Punkten vor Moldawien (25), Polen (25), Tschechien (20), Deutschland (17) und den Niederlanden (1).