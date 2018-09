Von Nikolas Beck

Heidelberg. Der Basketballabend im Olympiastützpunkt begann am Sonntag für die 900 Zuschauer zunächst mit einigen Überraschungen. Man musste schon zwei mal hinschauen, als die Zweitliga-Basketballer der USC Heidelberg einliefen. Nein, es war kein Neuzugang, den die Neckar-Riesen für den 94:76 (43:29)-Erfolg über Science City Jena verpflichtet hatten, es war Christian von Fintel - mit kahl rasiertem Schädel allerdings kaum wieder zu erkennen. Auch das Outfit von Björn Schoo überraschte. Der lief nicht im Trikot, sondern im lässigen Freizeitdress aufs Parkett. Probleme mit der Patellasehne im linken Knie zwangen den Publikumsliebling zum Zuschauen.

USC Trainer Uwe Sauer musste seine erfolgreiche Startformation von letzter Woche also umbauen. Ob Jerrell Williams' Wunsch nach einem Platz in Heidelbergs "erster Fünf" schneller als erwartet in Erfüllung gehen würde? Sauer entschied sich anders und verhalf dem 17-jährigen Paul Zipser zu einem weiteren ProA-Start.

Trotz der Umstellung entwickelten sich die Anfangsminuten zwischen den punktgleichen Konkurrenten im Kampf um die Playoff-Plätze ausgeglichen. 9:7 lagen die Gastgeber in Front, als Teamkapitän Janis Heindel ein frühes zweites Foul kassierte (5.). Oliver Komarek bekam die Chance, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Viereinhalb Minuten später ging's für das USC-Urgestein allerdings schon wieder auf die Bank - mit zwei Rebounds, zwei Fouls und keinem Treffer bei drei Versuchen. "Oli hat zurzeit einen schweren Stand. Wäre der erste Wurf reingefallen, hätte er heute aber wohl ein super Spiel gemacht", stärkte Kapitän Janis Heindel seinem Kameraden den Rücken.

Kai Barth und Jerrell Williams strotzen hingegen in den letzten Wochen vor Selbstbewusstsein. Ende des ersten Viertels eingewechselt, waren es Barth und Williams, die im zweiten Abschnitt maßgeblich dazu beitrugen, dass die "Wissenschaftler" mit ihrem Latein schnell am Ende waren. Das Duo markierte 14 der 22 Heidelberger Punkte. Mit 43:29 ging es zum Kabinengespräch: "Wir sind momentan in der glücklichen Situation, Spieler mit richtig guter Form, von der Bank zu bringen", war Sauer mit seinen Edeljokern zufrieden.

Auch nach der Pause ließ der USC wenig anbrennen. Mitte des dritten Viertels war der Vorsprung auf 20 Punkte angewachsen und die mitgereisten Gästefans stimmten "wir wollen euch kämpfen sehen" an. Als zu Beginn der letzten zehn Minuten mit dem Ex-Heidelberger Eric Vierneisel bereits der zweite Jenaer mit fünf Fouls des Feldes verwiesen wurde und auch Sorgenkind Komarek mit Foul eingenetzt hatte, schien die Messe endgültig gelesen. "Da war das Spiel im Prinzip weg für Jena" fand auch Sauer. Zwar kamen die Gäste durch einen 8:0-Lauf noch einmal auf 65:73 heran, enger wurde es aber nicht mehr. Vor allem Kai Barth war es, der in den Schlussminuten den Erfolg an der Freiwurflinie klar machte.

Auf Rang vier geht es für den USC in der kommenden Woche zum Primus Mitteldeutscher BC. Sauer: "Auf Platz vier wollen wir uns festbeißen, vielleicht sogar noch etwas nach oben schielen..."

Stenogramm: 2:7 (2.), 9:7 (4.), 13:14 (8.), 21:18 (1. Viertel), 27:23 (13.), 31:25 (16.), 41:29 (18.), 43:29 (Halbzeit), 49:33 (23.), 53:33 (25.), 64:41 (28.), 65:45 (3. Viertel), 69:55 (33.), 73:65 (35.), 84:61 (38.), 94:76 (Endstand).

USC Heidelberg: Barth 20 (1 Dreier), Watts 20, Williams 15, Burgess 14, Heindel 13, Sargent 5 (1), Zipser 4, Komarek 3, von Fintel.

Science City Jena: Black 21, Kepkay 17 (2), Barker 13, Reyes-Napoles (3), Vierneisel (2), Roquette 4, Schwartz 3 (1), Voigtmann 2, Adams.