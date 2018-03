Sinsheim. (ham) "Jetzt wird es verdammt eng." Stefan Bräuer macht sich nichts vor. Der Potsdamer Heimsieg gegen Köpenick hat die Chancen für envacom volleys sinsheim auf den Klassenerhalt verringert. Im Gespräch mit der RNZ macht der Sinsheimer Trainer aber auch klar, "dass wir immer noch alle Möglichkeiten haben, in der 1. Liga zu bleiben".

>Herr Bräuer, wie haben Sie vom Potsdam-Spiel erfahren, und was war Ihre erste Reaktion?

Ich habe den Live-Ticker eingeschaltet und war natürlich über das Ergebnis nicht erfreut. Potsdam hat seine Hausaufgabe gemacht, was uns gegen Köpenick leider nicht gelungen ist. Ich hatte gehofft, dass die Berliner ihren Lauf fortsetzen.

>Der Sieg gegen Aachen hat dadurch an Bedeutung verloren. Jetzt wird es ganz eng im Kampf um den Klassenerhalt.

Das ist richtig. Dennoch war der Sieg gegen Aachen wichtig für unser Selbstvertrauen. Es war ein Schritt in die richtige Richtung.

>Wie sieht jetzt Ihre Rechnung aus, dem Abstieg noch zu entgehen? Potsdam hat auch noch ein Heimspiel gegen Aachen und spielt noch in Leverkusen. Sollten die beide Spiele gewinnen, dann kämen sie auf 14 Punkte. Sinsheim müsste dann alle vier restlichen Gegner schlagen, also auch Hamburg und Schwerin. Ein fast aussichtsloses Unterfangen.

Ich hoffe, dass vor allem Aachen sich nicht hängen lässt. Denn wenn es ganz dumm läuft, könnte auch die Alemannia noch in Abstiegsnöte geraten. Sie sollte also motiviert sein und kann es sich nicht erlauben, etwas herzuschenken. Und Leverkusen hat so manchem Favoriten in eigener Halle schon einen Satz abgenommen. Und warum sollte es uns nicht gelingen, einen der Großen zu schlagen?

>Ihr Aachener Trainerkollege Stefan Falter mutmaßt, dass die Mannschaften, die bereits die Play Offs erreicht haben, sich für die Endrunde schonen und deshalb nicht mehr in stärkster Besetzung antreten.

Das mag sein, aber auch solche Ersatzteams muss man erst einmal besiegen. ________________________________________

>Am Samstag in Leverkusen ist der Druck für Ihre Mannschaft wieder enorm. Eine Niederlage würde fast schon den Abstieg bedeuten.

Klar ist, wir müssen gewinnen, sonst wäre der Erfolg gegen Aachen nichts wert. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir die Punkte holen. Unsere Tendenz zeigt nach oben. Wir müssen an unsere letzten beiden Spiele gegen Aachen und Köpenick anknüpfen, dann sollte uns nicht bange sein. Es dürfen jetzt nur keine weiteren Verletzungen dazukommen.